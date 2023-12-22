CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 22 Aralık Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!

Değerli Müslümanlar!
Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "İman edip salih amel işleyenler, Firdevs cennetlerinde ağırlanacaktır. Onlar, orada ebedi kalacaklar ve hiç ayrılmak istemeyeceklerdir." Evet, cennet, Rabbimizin biz müminlere vaadidir. Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in buyurduğu üzere, "Rab olarak Allah'a, din olarak İslâm'a ve peygamber olarak Muhammed Mustafa (s.a.s)'e gönülden iman edenler muhakkak cennete gireceklerdir." İmanını ibadetlerle mamur edip hayatını güzel ahlakla süsleyenler, Allah'ın rahmetiyle cennete kavuşacaklardır. Her şart ve durumda doğru söyleyen, sözünü yerine getiren, emanete riayet eden, iffetini koruyan, haramdan kaçınan, kötülüklerden uzak duran müminler, cennetteki ikramlara mazhar olacaklardır. Öfkenin yerine sevgiyi, düşmanlığın yerine barışı, kötülüğün yerine iyiliği hâkim kılan, her daim zalimin karşısında mazlumun yanında duran müminler, cennette ağırlanacaklardır. Cömertliğiyle muhtaçları güldüren, merhametiyle kırık gönülleri tamir eden, güzel bir söz tatlı bir tebessümle etrafına huzur veren müminler, cennet nimetlerine nail olacaklardır.