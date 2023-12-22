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Haberler Fotohaber CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 22 Aralık Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!
Giriş Tarihi: 22.12.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 06:39

CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 22 Aralık Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!

Diyanet İşleri Başkanlığı 22 Aralık Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Müslümanlar için büyük önem arz eden birlik, beraberlik ve bir araya getirmeyi hedefleyen kutsal gün olarak atfedilen Cuma günü için her hafta " Cuma hutbesi" yayınlanıyor. Peki, bu hafta Cuma hutbesi konusu ne? İşte, Diyanet ile 22 Aralık Cuma Hutbesi tam metni ve konusu!

CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 22 Aralık Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!

Cuma hutbesi 22 Aralık 2023 Diyanet tarafından yayınlandı. Her hafta dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden paylaşılan Cuma hutbesi, müslümanların Cuma namazı öncesinde günün konusunu ve içeriğini öğrenmesini sağlıyor. İşte, 22 Aralık Cuma hutbesi konusu ve tam metni!

CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 22 Aralık Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!

22 ARALIK CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesinin konusu bu hafta "Müminlerin Ebedi Yurdu: Cennet" oldu.

İşte, Cuma hutbesi tam metin:

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CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 22 Aralık Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!

MÜMİNLERİN EBEDİ YURDU: CENNET

Muhterem Müslümanlar!

Dünya fanidir, hayat gelip geçicidir. Gün gelir; ömür biter, vade dolar. Her şeyin son bulduğu bu anda, ebedi ahiret hayatı başlar. İnsanı iki akıbetten biri bekler: Ya sonsuz nimetlerle donatılmış cennet; ya da azap diyarı cehennem. Biz müminlerin bu dünyadaki en büyük arzusu ve gayesi ise Allah'ın rızasına nail olup mükâfat yurdu cennete girebilmektir.

Aziz Müminler!

Cennet, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, akla hayale gelmeyen nimetlerin müminlere ikram edileceği esenlik yurdudur. Dünya imtihanlarını sabırla aşanları bekleyen huzur yeridir. Başta Peygamber Efendimiz (s.a.s) olmak üzere, Allah'ın sadık kulları, şehitler ve salihlerle buluşacağımız mutluluk diyarıdır.

CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 22 Aralık Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!

Değerli Müslümanlar!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "İman edip salih amel işleyenler, Firdevs cennetlerinde ağırlanacaktır. Onlar, orada ebedi kalacaklar ve hiç ayrılmak istemeyeceklerdir." Evet, cennet, Rabbimizin biz müminlere vaadidir. Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in buyurduğu üzere, "Rab olarak Allah'a, din olarak İslâm'a ve peygamber olarak Muhammed Mustafa (s.a.s)'e gönülden iman edenler muhakkak cennete gireceklerdir." İmanını ibadetlerle mamur edip hayatını güzel ahlakla süsleyenler, Allah'ın rahmetiyle cennete kavuşacaklardır. Her şart ve durumda doğru söyleyen, sözünü yerine getiren, emanete riayet eden, iffetini koruyan, haramdan kaçınan, kötülüklerden uzak duran müminler, cennetteki ikramlara mazhar olacaklardır. Öfkenin yerine sevgiyi, düşmanlığın yerine barışı, kötülüğün yerine iyiliği hâkim kılan, her daim zalimin karşısında mazlumun yanında duran müminler, cennette ağırlanacaklardır. Cömertliğiyle muhtaçları güldüren, merhametiyle kırık gönülleri tamir eden, güzel bir söz tatlı bir tebessümle etrafına huzur veren müminler, cennet nimetlerine nail olacaklardır.

CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 22 Aralık Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR!

Kıymetli Müminler!

Cennete giden yol, bazen bir garibin gönlünden geçer; o gönüle girmek gerekir. Bazen bir yetimin sevincinde gizlidir; o yetimi bulmak gerekir. Bazen bir mazlumun duasında saklıdır cennet; o duaya tutunmak gerekir. Bazen anne ve babamızın, eşimiz ve çocuklarımızın, akraba ve komşularımızın hoşnutluğundadır; onu kazanmak gerekir. Bazen bir bitkiye bir damla su vererek, bazen bir hayvana şefkat göstererek girilir cennete; hiçbir iyiliği küçümsememek gerekir. Bazen insanların kusurlarını bağışlayıp ayıplarını örtmektir cennetin anahtarı; affı ve müsamahayı ihmal etmemek gerekir. Bazen de bir selam ile müminin dilinden kardeşinin gönlüne giden yoldur cennet; bu yolda sabırla yürümek gerekir.

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