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Haberler Fotohaber RESİMLİ CUMA MESAJLARI | 1 Aralık 2023 en güzel, kısa-uzun Cuma Mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 01.12.2023 06:14 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 18:15

RESİMLİ CUMA MESAJLARI | 1 Aralık 2023 en güzel, kısa-uzun Cuma Mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Her hafta Cuma günleri sevdiklerine hayırlı Cuma mesajları göndermek isteyenler yoğun olarak en güzel, kısa-uzun, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri için araştırmalarına devam ediyor. İşte detaylar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI | 1 Aralık 2023 en güzel, kısa-uzun Cuma Mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Cuma Mesajları ve sözleri, bu güzel ve anlamlı günde sevdikleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmak isteyenler tarafından en güzel, kısa-uzun, resimli Cuma Mesajları ve sözleri şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

CUMA MESAJLARI

En güzel ve resimli Cuma Mesajları seçenekleri şöyle;

RESİMLİ CUMA MESAJLARI | 1 Aralık 2023 en güzel, kısa-uzun Cuma Mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
  • Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...
  • Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
  • Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)
  • Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)
  • Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…
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RESİMLİ CUMA MESAJLARI | 1 Aralık 2023 en güzel, kısa-uzun Cuma Mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
  • Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.
  • Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI | 1 Aralık 2023 en güzel, kısa-uzun Cuma Mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
  • Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.
  • 'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.
  • Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…
RESİMLİ CUMA MESAJLARI | 1 Aralık 2023 en güzel, kısa-uzun Cuma Mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
  • Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
  • Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
  • Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
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