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Haberler Fotohaber Cuma mesajları | 16 Şubat en güzel, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri
Giriş Tarihi: 15.02.2024 23:43 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 23:43

Cuma mesajları | 16 Şubat en güzel, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri

Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri 16 Şubat günü merak edilerek en güzel, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri şeklinde araştırılıyor. İşte detaylar.

Cuma mesajları | 16 Şubat en güzel, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri

Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri 16 Şubat günü erişilmek istenerek en güzel, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri şeklinde araştırılıyor.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

16 Şubat Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri şöyle;

Cuma mesajları | 16 Şubat en güzel, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri
  • Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...
  • Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
  • Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)
  • Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)
  • Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…
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Cuma mesajları | 16 Şubat en güzel, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri
  • Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.
  • Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Cuma mesajları | 16 Şubat en güzel, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri
  • Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.
  • 'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.
  • Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…
Cuma mesajları | 16 Şubat en güzel, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri
  • Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
  • Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
  • Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
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