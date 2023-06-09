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Haberler Fotohaber RESİMLİ CUMA MESAJLARI 9 HAZİRAN 2023: En yeni ve anlamlı, kısa uzun, dualı ve ayetli güzel Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar mesajı sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 09.06.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 07:15

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 9 HAZİRAN 2023: En yeni ve anlamlı, kısa uzun, dualı ve ayetli güzel Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar mesajı sabah.com.tr'de!

Cuma mesajları ve sözleri bu mübarek günde Müslümanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Kurban Bayramı'na az bir süre kala Müslümanlar Hayırlı Cumalar mesajlarını sevdiklerine Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşarak bu önemli günü kutlamayı tercih ediyor. "Resimli Cuma Mesajları 2023" aratmasıyla Müslümanlar en yeni ve anlamlı, ayetli, dualı Cuma sözlerini bulup sevdikleriyle paylaşıyor. Biz de sizde Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları 2023 fotoğraf albümünü sabah.com.tr adresimizde sizin için derledik. İşte en yeni Cuma mesajları

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 9 HAZİRAN 2023: En yeni ve anlamlı, kısa uzun, dualı ve ayetli güzel Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar mesajı sabah.com.tr’de!

Bu mübarek Cuma günü Müslümanlar en yeni, anlamlı, ayetli ve dualı Cuma mesajları ve sözleri aratmasıyla buldukları resimli Cuma mesajını sevdiklerine göndermek istiyor. Perşembe akşamıyla birlikte anlamlı Cuma sözlerini göndermeye başlayan sizler içinde biz de fotoğraflı Cuma mesajları 2023'ü sabah.com.tr adresimizde derledik. Seçki içerisinden en beğendiğiniz Cuma mesajlarından birini Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından paylaşabilirsiniz.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 9 HAZİRAN 2023: En yeni ve anlamlı, kısa uzun, dualı ve ayetli güzel Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar mesajı sabah.com.tr’de!

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 9 HAZİRAN 2023: En yeni ve anlamlı, kısa uzun, dualı ve ayetli güzel Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar mesajı sabah.com.tr’de!

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 9 HAZİRAN 2023: En yeni ve anlamlı, kısa uzun, dualı ve ayetli güzel Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar mesajı sabah.com.tr’de!

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 9 HAZİRAN 2023: En yeni ve anlamlı, kısa uzun, dualı ve ayetli güzel Cuma mesajları ve sözleriyle Hayırlı Cumalar mesajı sabah.com.tr’de!

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

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