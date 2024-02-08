CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Hadisli, dualı, kısa, uzun, en güzel Cuma mesajı ve Hayırlı Cumalar mesajları seçenekleri!

Giriş Tarihi: 08.02.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
21:26
İslam alemi bir mübarek güne daha erişmenin huzurunu yaşıyor. Bayram günü olarak kabul edilen bu özel günde Müslümanlar, öğle ezanı vaktinde Cuma namazını eda etmek üzere camilerin yolunu tutacak. Namaz öncesi okunacak "Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman" başlıklı hutbe ile imanın önemi vurgulanacak. Öte yandan 2024 Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden paylaşılmak üzere araştırılıyor. Bizde sabah.com.tr olarak sevdiklerine Hayırlı Cumalar mesajları göndermek isteyenler için en güzel seçenekleri bu başlık altında derledik. İşte; 9 Şubat 2024 bugüne özel en güzel, ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajı ve sözleri…