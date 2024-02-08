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Haberler Fotohaber CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Hadisli, dualı, kısa, uzun, en güzel Cuma mesajı ve Hayırlı Cumalar mesajları seçenekleri!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 21:26 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 21:26

CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Hadisli, dualı, kısa, uzun, en güzel Cuma mesajı ve Hayırlı Cumalar mesajları seçenekleri!

İslam alemi bir mübarek güne daha erişmenin huzurunu yaşıyor. Bayram günü olarak kabul edilen bu özel günde Müslümanlar, öğle ezanı vaktinde Cuma namazını eda etmek üzere camilerin yolunu tutacak. Namaz öncesi okunacak "Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman" başlıklı hutbe ile imanın önemi vurgulanacak. Öte yandan 2024 Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden paylaşılmak üzere araştırılıyor. Bizde sabah.com.tr olarak sevdiklerine Hayırlı Cumalar mesajları göndermek isteyenler için en güzel seçenekleri bu başlık altında derledik. İşte; 9 Şubat 2024 bugüne özel en güzel, ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajı ve sözleri…

CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Hadisli, dualı, kısa, uzun, en güzel Cuma mesajı ve Hayırlı Cumalar mesajları seçenekleri!

Cuma mesajları 2024 galerisi için araştırmalar başladı. İslam alemi, huzur ve sükunun kalpleri doldurduğu üç ayları ibadetlerle geçiriyor. "En hayırlı gün" olarak nitelendirilen bir mübarek Cuma günü daha gelip çatarken aile, arkadaş ve akrabalar da unutulmuyor. Günün anlam ve önemini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler en güzel tebrik mesajları araştırması yapıyor. Hayırlı Cuma sözleri seçenekleri sosyal medyada da paylaşılmak üzere değerlendiriliyor. İşte, resimli Cuma mesajı ve Hayırlı cumalar yazılı görseller...

CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Hadisli, dualı, kısa, uzun, en güzel Cuma mesajı ve Hayırlı Cumalar mesajları seçenekleri!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

9 Şubat 2024 Cuma mesajları sabah.com.tr tarafından sizler için derlendi. Bu galeri ile sevdiklerinize ''Cumanız Mübarek Olsun'' dileğinde bulunabilir Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden paylaşımlar yapabilirsiniz.

İşte, Resimli Hayırlı Cumalar mesajları:

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CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Hadisli, dualı, kısa, uzun, en güzel Cuma mesajı ve Hayırlı Cumalar mesajları seçenekleri!

Cuma Mesajları 1: Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 2: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Hadisli, dualı, kısa, uzun, en güzel Cuma mesajı ve Hayırlı Cumalar mesajları seçenekleri!

Cuma Mesajları 3: Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 4: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Hadisli, dualı, kısa, uzun, en güzel Cuma mesajı ve Hayırlı Cumalar mesajları seçenekleri!

Cuma Mesajları 5: Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 6: Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

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