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Haberler Fotohaber RAMAZAN ÖZEL CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, en yeni Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleri
Giriş Tarihi: 15.03.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 07:40

RAMAZAN ÖZEL CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, en yeni Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Oruçlarını eda eden İslam alemi mübarek ayın ilk cumasını 15 Mart günü yaşıyor. Sevdiklerine Hayırlı Cumalar yazılı dileklerini göndermek isteyenler birbirinden güzel görsellere ve sözlere yöneldi. Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleriyle yayında. Camilerin yolunu tutmaya hazırlanan Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif'in derinliğini bir kez daha hatırlarken bayram niteliğinde geçirilmesi gerek bu özel gün için de dini değerlere odaklanacak. Cuma mesajı göndermek isteyenler telefonlarına yöneldi. İşte, dualı, hadisli, ayetli, uzun, kısa Cuma mesajları 2024...

RAMAZAN ÖZEL CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, en yeni Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleri

Cuma mesajları 2024 galerisiyle Hayırlı Cumalar mesajı göndermek ve 'Cumanız mübarek olsun' demek isteyenler en yeni seçenekleri değerlendiriyor. Üç ayların sonuncusu Ramazan ayı ilk günlerini yaşarken Cuma gününe özel kılınacak namaz için İslam alemi camilere akın ediyor. Sevdiklerine mesaj göndermek veya sosyal medyada paylaşmak isteyenler galeriyi geziyor. İşte, resimli Cuma mesajları ve sözleri...

RAMAZAN ÖZEL CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, en yeni Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleri

Cuma Mesajları 1: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Cuma Mesajları 2: Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 3: Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

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RAMAZAN ÖZEL CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, en yeni Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleri

Cuma Mesajları 4: Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 5: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 6: Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

RAMAZAN ÖZEL CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, en yeni Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleri

Cuma Mesajları 7: Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 8: Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 9: Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma Mesajları 10: Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

RAMAZAN ÖZEL CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, en yeni Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

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