Giriş Tarihi: 15.03.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
07:40
RAMAZAN ÖZEL CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, en yeni Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleri
On bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Oruçlarını eda eden İslam alemi mübarek ayın ilk cumasını 15 Mart günü yaşıyor. Sevdiklerine Hayırlı Cumalar yazılı dileklerini göndermek isteyenler birbirinden güzel görsellere ve sözlere yöneldi. Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleriyle yayında. Camilerin yolunu tutmaya hazırlanan Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif'in derinliğini bir kez daha hatırlarken bayram niteliğinde geçirilmesi gerek bu özel gün için de dini değerlere odaklanacak. Cuma mesajı göndermek isteyenler telefonlarına yöneldi. İşte, dualı, hadisli, ayetli, uzun, kısa Cuma mesajları 2024...