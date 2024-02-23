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Haberler Fotohaber CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ GALERİ | Dualı, ayetli, hadisli, uzun-kısa Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 07:56

CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ GALERİ | Dualı, ayetli, hadisli, uzun-kısa Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Müslümanlar, Berat Kandilini karşılamaya hazırlanırken onun öncesinde Cuma namazı için camilerin yolunu tutuyor. 'Berat Gecesi: Günahlardan arınma vesilesi' konulu hutbeyle kandil havasına girecek İslam alemi, cuma mesajları 2024 ile sevdiklerini kutluyor. Sosyal medya üzerinden gösterilen Hayırlı Cumalar görselleri ve Cumanız Mübarek Olsun yazıları paylaşılmaya başladı. Dini sözler ile değerler hatırlanıyor. İşte; resimli, kısa, uzun, ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve tebrik sözleri...

CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ GALERİ | Dualı, ayetli, hadisli, uzun-kısa Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları 2024 resimli galerisi gündemdeki yerini aldı. On bir ayın sultanı Ramazan'a yaklaşan Müslümanlar, Berat Gecesi ile yılın en özel günlerinden birini yaşayacak. Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşılan dualı, yetli, hadisli Cuma sözleri ve cuma mesajı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Birbirlerini unutmayanlar birlikte ve dualar eşliğinde İslami günleri karşılamaya devam ediyor. İşte, resimli Cuma mesajları ve sözleri...

CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ GALERİ | Dualı, ayetli, hadisli, uzun-kısa Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

23 Şubat 2024 Cuma mesajları derlendi. Bu galeri ile Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları yapabilirsiniz.

İşte, Resimli Hayırlı Cumalar mesajları:

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CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ GALERİ | Dualı, ayetli, hadisli, uzun-kısa Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Cuma Mesajları 1: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Cuma Mesajları 2: Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 3: Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ GALERİ | Dualı, ayetli, hadisli, uzun-kısa Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Cuma Mesajları 4: Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 5: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 6: Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ GALERİ | Dualı, ayetli, hadisli, uzun-kısa Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Cuma Mesajları 7: Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 8: Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

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