Giriş Tarihi: 23.02.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
07:56
CUMA MESAJLARI 2024 RESİMLİ GALERİ | Dualı, ayetli, hadisli, uzun-kısa Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
Müslümanlar, Berat Kandilini karşılamaya hazırlanırken onun öncesinde Cuma namazı için camilerin yolunu tutuyor. 'Berat Gecesi: Günahlardan arınma vesilesi' konulu hutbeyle kandil havasına girecek İslam alemi, cuma mesajları 2024 ile sevdiklerini kutluyor. Sosyal medya üzerinden gösterilen Hayırlı Cumalar görselleri ve Cumanız Mübarek Olsun yazıları paylaşılmaya başladı. Dini sözler ile değerler hatırlanıyor. İşte; resimli, kısa, uzun, ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajları ve tebrik sözleri...