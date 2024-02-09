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Haberler Fotohaber 9 ŞUBAT CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, kısa, uzun Cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar resimleri!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 08:12

9 ŞUBAT CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, kısa, uzun Cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar resimleri!

Müslümanlar, bayram niteliğinde geçirdikleri Cuma günü için camilerin yolunu tutuyor. Diyanet tarafından yayımlanan "Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman" konulu hutbe ile dini değerleri hatırlayacak İslam alemi, bu değerler doğrultusunda sevdikleriyle iletişime geçecek. 2024 Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri 9 Şubat bugüne özel derlendi. Paylaşımlar; Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden yapılıyor. Hayırlı Cumalar mesajları göndermek isteyenler galeride gezintiye çıktı. İşte; ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun Cuma mesajı ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri!

9 ŞUBAT CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, kısa, uzun Cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar resimleri!

Cuma mesajları 2024 ile sevdiklerinin Cuma gününü kutlayan Müslümanlar, ibadetlerini tamamlamak için kıbleye yöneliyor. Ramazan'a doğru adım adım yaklaşılan bu mübarek günlerin de anlamını belirten en güzel kutlama mesajları yayında. Dini ve insani değerleri hatırlatan Cuma sözleri bugün paylaşım rekorları kırıyor. İşte, resimli cuma mesajı ve Hayırlı Cumalar görselleri...

9 ŞUBAT CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, kısa, uzun Cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar resimleri!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

9 Şubat 2024 Cuma mesajları derlendi. Bu galeri ile Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları yapabilirsiniz.

İşte, Resimli Hayırlı Cumalar mesajları:

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9 ŞUBAT CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, kısa, uzun Cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar resimleri!

Cuma Mesajları 1: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Cuma Mesajları 2: Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 3: Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

9 ŞUBAT CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, kısa, uzun Cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar resimleri!

Cuma Mesajları 4: Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 5: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 6: Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

9 ŞUBAT CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, kısa, uzun Cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar resimleri!

Cuma Mesajları 7: Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 8: Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

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