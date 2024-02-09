9 ŞUBAT CUMA MESAJLARI 2024 | Resimli, dualı, kısa, uzun Cuma mesajı ve sözleri ile Hayırlı Cumalar resimleri!

Giriş Tarihi: 09.02.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
08:12
Müslümanlar, bayram niteliğinde geçirdikleri Cuma günü için camilerin yolunu tutuyor. Diyanet tarafından yayımlanan "Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman" konulu hutbe ile dini değerleri hatırlayacak İslam alemi, bu değerler doğrultusunda sevdikleriyle iletişime geçecek. 2024 Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri 9 Şubat bugüne özel derlendi. Paylaşımlar; Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden yapılıyor. Hayırlı Cumalar mesajları göndermek isteyenler galeride gezintiye çıktı. İşte; ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun Cuma mesajı ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri!