Giriş Tarihi: 02.02.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
07:38
CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları, Cuma sözleri ve görselleri yayında!
Bugün eda edilecek cuma namazında 'Rabbimiz, Müminleri Yalnız ve Yardımsız Bırakmaz' başlıklı hutbeyle dini değerler hatırlanacak. İslam aleminin adeta bayram gibi geçirdiği bu özel günde Müslümanlar, ibadetlerinin yanı sıra sevdiklerini de unutmayacak aile, arkadaşlar ve akrabalar bu vesileyle kutlanacak. Cuma mesajları resimli, yazılı şekilde paylaşılıyor. SMS ve sosyal medya yoluyla Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden paylaşılan hadisli, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri en çok araştırılanlar arasında. 2 Şubat gününe özel hazırlanan galeri yayında. İşte, en güzel, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajı 2024 seçenekleri...