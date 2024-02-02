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Haberler Fotohaber CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları, Cuma sözleri ve görselleri yayında!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 07:38

CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları, Cuma sözleri ve görselleri yayında!

Bugün eda edilecek cuma namazında 'Rabbimiz, Müminleri Yalnız ve Yardımsız Bırakmaz' başlıklı hutbeyle dini değerler hatırlanacak. İslam aleminin adeta bayram gibi geçirdiği bu özel günde Müslümanlar, ibadetlerinin yanı sıra sevdiklerini de unutmayacak aile, arkadaşlar ve akrabalar bu vesileyle kutlanacak. Cuma mesajları resimli, yazılı şekilde paylaşılıyor. SMS ve sosyal medya yoluyla Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden paylaşılan hadisli, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri en çok araştırılanlar arasında. 2 Şubat gününe özel hazırlanan galeri yayında. İşte, en güzel, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajı 2024 seçenekleri...

CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları, Cuma sözleri ve görselleri yayında!

Cuma mesajları 2024 galerisi İslam alemine özel dualı, ayetli ve hadisli seçenekleri ile değerlendiriliyor. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan İslam alemi bugün ibadetlerinde dini değerlerini, zikirlerini ve sünnet olan davranışları unutmayarak hareket ediyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadisleri bu noktada en çok araştırılanlar arasında. Hayırlı cumalar yazılı görseller ile cuma sözleri paylaşımı gündemde. İşte, resimli cuma mesajı gönder-indir!

CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları, Cuma sözleri ve görselleri yayında!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

2 Şubat 2024 Cuma mesajları resimli, yazılı, dualı seçenekleri ile bugüne özel derlendi. Galeride yer alan görselleri indirebilir, bugüne özel paylaşılan yazıları kopyalayabilirsiniz.

Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları için İşte Hayırlı Cumalar mesajları:

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CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları, Cuma sözleri ve görselleri yayında!

Cuma Mesajları 1: Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 2: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 3: Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları, Cuma sözleri ve görselleri yayında!

Cuma Mesajları 4: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Cuma Mesajları 5: Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 6: Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları, Cuma sözleri ve görselleri yayında!

Cuma Mesajları 7: Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 8: Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 9: Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

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