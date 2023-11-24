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Haberler Fotohaber CUMA MESAJLARI 24 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel dilekli Cuma mesajı ve sözleri
Giriş Tarihi: 24.11.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 08:02

CUMA MESAJLARI 24 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel dilekli Cuma mesajı ve sözleri

Kasım ayının son Cuma gününün gelmesi ile en güzel cuma mesajları ve sözleri gündemde. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan bugünde bu hafta da "Hayırlı Cumalar" mesajları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. Sevdiklerine en güzel, özel, anlamlı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları ve sözleri göndermek isteyen vatandaşların araştırmaları hızlandı. En farklı, duygusal, ayetli, hadisli Cuma mesajı seçecekleri sabah.com.tr'de yayında. İşte, 24 Kasım 2023 anlamlı ve yeni cuma mesajları ve sözleri...

CUMA MESAJLARI 24 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel dilekli Cuma mesajı ve sözleri

Sevdiklerine, uzaktaki dostlarına 'Hayırlı Cumalar' dileklerini iletmek isteyen vatandaşlar Cuma mesajları ve sözleri araştırmalarına sabah saatleri itibariyle başladı. Bugünün maneviyatını yüreğinde taşıyan Müslümanlar "Cumanız Mübarek Olsun" mesajı ile temennilerini dile getiriyor. En güzel, resimli, ayetli, hadisli ve anlamlı cuma mesajları yayında. İşte, en güzel cuma mesajı seçenekleri…

CUMA MESAJLARI 24 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel dilekli Cuma mesajı ve sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 3 KASIM 2023: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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CUMA MESAJLARI 24 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel dilekli Cuma mesajı ve sözleri

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

CUMA MESAJLARI 24 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel dilekli Cuma mesajı ve sözleri

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

CUMA MESAJLARI 24 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel dilekli Cuma mesajı ve sözleri

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

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