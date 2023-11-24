CUMA MESAJLARI 24 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel dilekli Cuma mesajı ve sözleri

Kasım ayının son Cuma gününün gelmesi ile en güzel cuma mesajları ve sözleri gündemde. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan bugünde bu hafta da "Hayırlı Cumalar" mesajları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. Sevdiklerine en güzel, özel, anlamlı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları ve sözleri göndermek isteyen vatandaşların araştırmaları hızlandı. En farklı, duygusal, ayetli, hadisli Cuma mesajı seçecekleri sabah.com.tr'de yayında. İşte, 24 Kasım 2023 anlamlı ve yeni cuma mesajları ve sözleri...