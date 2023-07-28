Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Cuma mesajları Aşure Günü özel! 28 Temmuz 2023 Cuma mesajları resimli, ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile yayında! İşte en güzel Hayırlı Cumalar ve Muharrem ayı sözleri
Giriş Tarihi: 28.07.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 07:40

Cuma mesajları Aşure Günü özel! 28 Temmuz 2023 Cuma mesajları resimli, ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile yayında! İşte en güzel Hayırlı Cumalar ve Muharrem ayı sözleri

İslam alemi için bayram niteliğindeki haftanın en özel günü olan Cuma geldi çattı. Müslümanlar tarafından mutlulukla ve ibadetle karşılanan bu anlamı günde Cuma mesajları resimli seçenekleri ile araştırılmaya başladı. Hayırlı Cumalar görselleri ile birlikte iletebileceğiniz Cuma mesajı seçenekleri kısa, uzun, anlamlı, dualı, hadisli, ayetli seçenekleri ile yayında. Cuma mesajları 28 Temmuz Aşure Günü özel seçeneği ile derlendi. Bugün Cumanın yanı sıra Aşure ve Muharrem ayı sözleri de araştırılıyor. En güzel Cuma mesajları 2023 yeni ve farklı seçenekleri ile yayında. İşte, resimli Cuma sözleri!

Cuma mesajları Aşure Günü özel! 28 Temmuz 2023 Cuma mesajları resimli, ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile yayında! İşte en güzel Hayırlı Cumalar ve Muharrem ayı sözleri

Cuma mesajları 2023 resimli seçenekleri ile yayında. Müslüman alemi Whatsapp, Instagram, SMS üzerinden sevdiklerine Cuma mesajı gönderiyor. Hayırlı cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun demek isteyenler farklı ve yeni derlemelere yöneliyor. Cuma mesajları Aşure Günü ve Muharrem ayı için özel olarak derlendi. İslam için oldukça faziletli olan bu gün coşkuyla karşılanıyor. İşte, 28 Temmuz'a özel Cuma mesajları resimli, dualı, ayetli seçenekleri ile yayında!

Cuma mesajları Aşure Günü özel! 28 Temmuz 2023 Cuma mesajları resimli, ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile yayında! İşte en güzel Hayırlı Cumalar ve Muharrem ayı sözleri

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cuma mesajları Aşure Günü özel! 28 Temmuz 2023 Cuma mesajları resimli, ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile yayında! İşte en güzel Hayırlı Cumalar ve Muharrem ayı sözleri

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları Aşure Günü özel! 28 Temmuz 2023 Cuma mesajları resimli, ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile yayında! İşte en güzel Hayırlı Cumalar ve Muharrem ayı sözleri

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma mesajları Aşure Günü özel! 28 Temmuz 2023 Cuma mesajları resimli, ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile yayında! İşte en güzel Hayırlı Cumalar ve Muharrem ayı sözleri

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

SON DAKİKA