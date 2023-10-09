Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber En Güzel Cuma Mesajları 2023 - Yeni, Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Anlamlı Cuma Mesajları ve En Güzel Hayırlı Cumalar Sözleri
Giriş Tarihi: 09.10.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 10:30

En Güzel Cuma Mesajları 2023 - Yeni, Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Anlamlı Cuma Mesajları ve En Güzel Hayırlı Cumalar Sözleri

Müslüman aleminin bayramı olan mübarek Cuma gününün sevabı saymakla bitmez. Duaların kabul olduğu, günahların affedildiği bu kıymetli günün önemini sevdiklerine anlatmak isteyenlerin yardımına dualı ve hadisli Cuma mesajları yetişir. Sizler de yakınlarınıza "Hayırlı Cumalar" dilemek, onlara bu mübarek günün önemini anlatmak için Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Cuma ile ilgili hadislerinden, ayetli ve dualı en güzel Cuma mesajları seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. En yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajı seçenekleri ile sevdiklerinize Cumanız mübarek olsun demek için en güzel seçenekler sabah.com.tr'de!

En Güzel Cuma Mesajları 2023 - Yeni, Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Anlamlı Cuma Mesajları ve En Güzel Hayırlı Cumalar Sözleri

Cuma günü dinimizde eşsiz bir öneme sahiptir. Bugün eda edilen ibadetlerin, yapılan duaların her zamankinden daha faziletli olduğu hadisler vesilesiyle bilinmektedir. Bu nedenle Müslümanlar arasında Cuma mesajı göndermek, dualarla ve günün önemini anlatan hadislerle bayramlaşmak gelenek haline gelmiştir. Dualı, ayetli ve hadisli Cuma mesajları resimli ve resimsiz olarak paylaşılmakta, "Cumanız mübarek olsun" mesajı ile sahih kaynaklardaki önemli bilgiler eşe dosta gönderilmektedir. Sizler de sevdiklerinize bu kıymetli günün önemini aktarmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! İşte en güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları

En Güzel Cuma Mesajları 2023 - Yeni, Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Anlamlı Cuma Mesajları ve En Güzel Hayırlı Cumalar Sözleri

KISA, UZUN, AYETLİ, RESİMLİ CUMA MESAJI

Resimli ve resimsiz kısa, uzun, dualı, ayetli Cuma mesajları göndermek için ayrıntıları incelemeye başlayabilirsiniz. Hayırlı Cumalar dileklerinizi aşağıdan bir mesaj seçerek tüm yakın çevrenize iletebilirsiniz.

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

Cuma günleri en çok paylaşılan resimli görseller arasında ''Hayırlı Cumalar'' olanları dikkat çekiyor. İşte, en güzel Cuma mesajı seçenekleri;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En Güzel Cuma Mesajları 2023 - Yeni, Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Anlamlı Cuma Mesajları ve En Güzel Hayırlı Cumalar Sözleri

1. Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

2. Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

3. Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

4. Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

5. Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

En Güzel Cuma Mesajları 2023 - Yeni, Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Anlamlı Cuma Mesajları ve En Güzel Hayırlı Cumalar Sözleri

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

En Güzel Cuma Mesajları 2023 - Yeni, Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Anlamlı Cuma Mesajları ve En Güzel Hayırlı Cumalar Sözleri

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım mübarek Cuma günü hürmetine sen bizleri şirkten uzak tut, şeytanın şerrinden koru, nefsimizi arındır. Âmin. Hayırlı cumalar

SON DAKİKA