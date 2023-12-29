YENİ CUMA MESAJLARI 2023 GALERİSİ ile HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, dualı, hadisli yeni Cuma mesajları (resimli/yazılı) derlendi!

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allah'ım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allah'ım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.