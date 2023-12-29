Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:03
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
16:03
YENİ CUMA MESAJLARI 2023 GALERİSİ ile HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, dualı, hadisli yeni Cuma mesajları (resimli/yazılı) derlendi!
Hayırlı Cumalar görselleri ile sevdiklerine hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları iletmek isteyen kişiler araştırmalarına başladı. Müslümanlar için bayram niteliğinde olan bu mübarek günde namaz ibadetlerini yerine getirecek olanlar camileri dolup taşırıyor. Eşe, dosta, akrabaya "Cumanız Mübarek Olsun" dilemek isteyenler ise kısa, uzun, anlamlı, en güzel Cuma mesajı ve sözleri paylaşımı yapıyor. Bu noktada Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden gönderilebilecek Cuma mesajları 2023 yeni resimli ve yazılı seçenekleri ile öne çıkıyor. İşte, sabah.com.tr olarak sizler için en güzel dini sözler ile Cuma kutlama mesajları seçeneklerini derledik!