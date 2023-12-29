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Haberler Fotohaber YENİ CUMA MESAJLARI 2023 GALERİSİ ile HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, dualı, hadisli yeni Cuma mesajları (resimli/yazılı) derlendi!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 16:03

YENİ CUMA MESAJLARI 2023 GALERİSİ ile HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, dualı, hadisli yeni Cuma mesajları (resimli/yazılı) derlendi!

Hayırlı Cumalar görselleri ile sevdiklerine hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları iletmek isteyen kişiler araştırmalarına başladı. Müslümanlar için bayram niteliğinde olan bu mübarek günde namaz ibadetlerini yerine getirecek olanlar camileri dolup taşırıyor. Eşe, dosta, akrabaya "Cumanız Mübarek Olsun" dilemek isteyenler ise kısa, uzun, anlamlı, en güzel Cuma mesajı ve sözleri paylaşımı yapıyor. Bu noktada Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden gönderilebilecek Cuma mesajları 2023 yeni resimli ve yazılı seçenekleri ile öne çıkıyor. İşte, sabah.com.tr olarak sizler için en güzel dini sözler ile Cuma kutlama mesajları seçeneklerini derledik!

YENİ CUMA MESAJLARI 2023 GALERİSİ ile HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, dualı, hadisli yeni Cuma mesajları resimli/yazılı derlendi!

Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile sabahın ilk ışıklarıyla beraber araştırılmaya başlandı. İslam aleminin bayramı olarak kabul edilen bu özel günde camilere akın eden müminlere "Muhasebe bilinciyle bir ömür geçirmek" konulu hutbe ile muhasebe bilincinin önemi vurgulanacak. Öte yandan sevdiklerinin mübarek gününü kutlamak isteyenler ise dualı, hadisli, ayetli Cuma mesajı galerisi için arama motorlarına yöneldi. İbadetlerle dolu geçirilen, maneviyatın güçlendiği ve huzurun hakim olduğu bu özel günde en güzel Cuma mesajları ve sözleri sizler için derlendi. İşte, 29 Aralık Cuma gecesi mesajları ile Hayırlı Cumalar fotoğrafları sabah.com.tr'de!

YENİ CUMA MESAJLARI 2023 GALERİSİ ile HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, dualı, hadisli yeni Cuma mesajları resimli/yazılı derlendi!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

29 Aralık için Cuma mesajı araştırılmaya başladı. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.

İşte, Cuma mesajı ve sözleri resimli ve yazılı seçenekleri:

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YENİ CUMA MESAJLARI 2023 GALERİSİ ile HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, dualı, hadisli yeni Cuma mesajları resimli/yazılı derlendi!

EN GÜZEL CUMA KUTLAMA MESAJLARI YAYINDA!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

YENİ CUMA MESAJLARI 2023 GALERİSİ ile HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, dualı, hadisli yeni Cuma mesajları resimli/yazılı derlendi!

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allah'ım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allah'ım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

YENİ CUMA MESAJLARI 2023 GALERİSİ ile HAYIRLI CUMALAR | Ayetli, dualı, hadisli yeni Cuma mesajları resimli/yazılı derlendi!

Yüce Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. (Zümer, 10) Cumanız Mübarek Olsun.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

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