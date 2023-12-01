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Haberler Fotohaber HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Cumanız mübarek olsun yazılı, hadisli, ayetli, dualı Cuma mesajı ve sözleri (1 Aralık)
Giriş Tarihi: 01.12.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 07:24

HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Cumanız mübarek olsun yazılı, hadisli, ayetli, dualı Cuma mesajı ve sözleri (1 Aralık)

İslam aleminin maneviyatta buluştuğu Cuma günü bu hafta da ibadetle karşılanıyor. Bu özel günde tüm Müslümanların cumasını mübarek etmek isteyenler araştırmalara başladı. Cuma mesajları resimli yazılı, kısa, uzun, ayetli, dualı ve hadisli seçenekleri ile derlendi. Bugün camilerin yolunu tutacaklar sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlıyor. En güzel Cuma sözleri Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadisleri ile anılıyor. Sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajlarınızı göndermek sizler için derlediğimiz galeri ile oldukça kolay. İşte, birbirinden güzel Cuma mesajları resimli 2023 derlemesi…

HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Cumanız mübarek olsun yazılı, hadisli, ayetli, dualı Cuma mesajı ve sözleri 1 Aralık

Cumanız mübarek olsun yazılı en güzel görseller ile sosyal medyada paylaşımlar başladı. Bir hadiste 'Bir an vardır ki eğer bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar ve Allah'tan bir şey isterse onun dileğini kuşkusuz verir' diyerek anlatılan Cuma günü bayram niteliğinde değerlendiriliyor. En güzel Cuma mesajları ve sözleri derlendi. İşte, 1 Aralık 2023 Cuma mesajları resimli yazılı, ayetli, dualı, kısa, uzun…

HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Cumanız mübarek olsun yazılı, hadisli, ayetli, dualı Cuma mesajı ve sözleri 1 Aralık

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

1 Aralık için Cuma mesajı araştırılmaya başladı. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.

İşte, Cuma mesajı ve sözleri resimli ve yazılı seçenekleri:

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HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Cumanız mübarek olsun yazılı, hadisli, ayetli, dualı Cuma mesajı ve sözleri 1 Aralık

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Cumanız mübarek olsun yazılı, hadisli, ayetli, dualı Cuma mesajı ve sözleri 1 Aralık

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Cumanız mübarek olsun yazılı, hadisli, ayetli, dualı Cuma mesajı ve sözleri 1 Aralık

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

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