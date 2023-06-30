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Haberler Fotohaber CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 Kurban Bayramı Özel: Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ile farklı, en yeni Cuma mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 30.06.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 06:23

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 Kurban Bayramı Özel: Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ile farklı, en yeni Cuma mesajları ve sözleri

Bu yıl Kurban Bayramı'nın üçüncü günü 30 Haziran Cuma günü idrak ediliyor. Çifte bayram yaşayan İslam alemi, namazlarını eda etmek için camilerin yolunu tutacak. Sevdiklerine Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletmek isteyen Müslümanlar ise sabah saatlerinden itibaren bayrama özel Cuma mesajları resimli 2023 yeni seçenekleri araştırmasına çıktı. Dua kapısının aralandığı bu mübarek günde en güzel Cuma mesajı ve sözleri seçenekleri tercih ediliyor. Bugünün huzurunu paylaşmak isteyenler için dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ve mesajları derlendi. İşte; sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletebileceğiniz kısa, uzun, en yeni, farklı, resimli, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 dini sözler…

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 Kurban Bayramı Özel: Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ile farklı, en yeni Cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları kısa, uzun, hareketli, anlamlı seçenekleri ile dini sözler için araştırmalar başladı. Bu yıl Kurban Bayramı'nın üçüncü günü 30 Haziran Cuma günü kutluyor. Adeta çifte bayram yaşayan İslam alemi, ibadet planlarını çıkardı. Yakınlarına hayırlı Cumalar dilemek isteyenler Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşımlarına başladı. En yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 yeni galerisi Kurban Bayramı'na özel derlendi. 30 Haziran 2023 namaz vakti ile birlikte Peygamber Efendimiz'in sözleri de gündemdeki yerini aldı. İşte, Bayrama özel en güzel, dualı, hadisli, ayetli Cuma mesajı resimli seçenekleri ve dini sözler yayında!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 Kurban Bayramı Özel: Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ile farklı, en yeni Cuma mesajları ve sözleri

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

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CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 Kurban Bayramı Özel: Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ile farklı, en yeni Cuma mesajları ve sözleri

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 Kurban Bayramı Özel: Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ile farklı, en yeni Cuma mesajları ve sözleri

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023 Kurban Bayramı Özel: Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ile farklı, en yeni Cuma mesajları ve sözleri

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

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