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Giriş Tarihi: 08.03.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 08:27

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024: En güzel, kısa, uzun, anlamlı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajı🤲

Cuma günü, Müslümanlar için sadece haftanın son iş günü değil, aynı zamanda özel bir bağın da günüdür. Bu günde yollanan cuma mesajları, sadece sevgi ve dostluğu ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda birbirine manevi destek olmanın bir yolu olarak kabul edilir. Müslümanlar arasında, cuma mesajı paylaşmak, birbirine duyulan saygıyı, sevgiyi ve umudu artıran anlam dolu bir gelenek haline gelmiştir. İşte, 8 Mart 2024 Cuma mesajları en güzel ve dualı, hadisli seçenekler...

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024: En güzel, kısa, uzun, anlamlı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajı🤲

Cuma Mesajları Müslümanlar arasında birlik ve sevgi sembolüdür. Cuma günü, Müslümanlar için yalnızca hafta sonunun müjdecisi değil, aynı zamanda sevgi dolu bir bağın ifadesidir. Cuma mesajları, bu özel günü sadece kutlamakla kalmayıp, birbirine olan bağları güçlendirir. İşte, en güzel, kısa, uzun, hadisli sözleri ile sevdiklerine Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri...

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024: En güzel, kısa, uzun, anlamlı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajı🤲

8 MART 2024 CUMA MESAJLARI

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma'nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

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CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024: En güzel, kısa, uzun, anlamlı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajı🤲

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024: En güzel, kısa, uzun, anlamlı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajı🤲

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.

Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)

Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024: En güzel, kısa, uzun, anlamlı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajı🤲

Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun!

Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma'nız Mübarek olsun.

Bu mübarek Cuma gününde Allah'tan sevgisini ve bereketini üzerinize yağmasını diliyorum canım. Güzel ve huzurlu bir Cuma geçirin!

Bu Cuma'yı Allah'la ve birbirimizle ilişkimizi güçlendirmek için kullanalım. Sevgimiz ve inancımız yeşermeye devam etsin. Cuma Mübarek olsun kardeşim

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