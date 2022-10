Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

Cuma namazı her Cuma öğle vakitlerinde kılınan bir namazdır. Bu namaz cami ortamında cemaat ile kılınır. Namazın dört rekat ilk sünnet olarak kılınır. İki rekat farz olarak kılınır. Son dört rekat yine sünnet olarak kılınır. Yani toplamda on rekat kılınan bir namazdır. Bu namazın en önemli özelliği ise bu namaz öncesinde hutbe okunmasıdır. On rekat namaz olmasına rağmen nafile namazlar ile birlikte 16 rekat olarak kılınır.