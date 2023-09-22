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Haberler Fotohaber Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Eylül 2023 Bugün Diyanet İşleri il il ezan vakitleri ile İzmir, Ankara, İstanbul cuma namazı saati
Giriş Tarihi: 22.09.2023 06:05 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 08:04

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Eylül 2023 Bugün Diyanet İşleri il il ezan vakitleri ile İzmir, Ankara, İstanbul cuma namazı saati

İslam aleminin bayramı olarak bilinen cuma günü için en önemli soru bu hafta da "Cuma namazı saat kaçta?" sorusu oldu. Diyanet namaz vakitleri ile belirlenen Cuma namazı saati 22 Eylül 2023 sorgulamasıyla gündemde. Müslüman alemi idrak edilecek mübarek günde camilere gitmeden önce Diyanet tarafından duyurulan namaz saatlerini merak ediyor. Cemaatle birlikte kılınan Cuma namazı için binlerce Müslüman camileri dolduracak. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri ile il il Cuma saati…

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Eylül 2023 Bugün Diyanet İşleri il il ezan vakitleri ile İzmir, Ankara, İstanbul cuma namazı saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il açıklanan ezan vakitleri ile belirlenen Cuma saati cemaatin camide buluşmasını sağlayacak. Müslümanlar kendi illerindeki namaz vakitlerini öğrenmek için araştırmalara başladı. Öğle namazı vaktinde eda edilen bu ibadet için "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta okunacak? İşte Diyanet namaz vakitleri ile İzmir, Ankara, İstanbul cuma namazı saati 22 Eylül 2023…

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Eylül 2023 Bugün Diyanet İşleri il il ezan vakitleri ile İzmir, Ankara, İstanbul cuma namazı saati

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet ezan vakitlerine göre bugün Cuma namazı illerde şu saatlerde kılınacak:

İstanbul: 13:02
Ankara: 12:47
İzmir: 13:09
Antalya: 12:55

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Eylül 2023 Bugün Diyanet İşleri il il ezan vakitleri ile İzmir, Ankara, İstanbul cuma namazı saati

CUMA NAMAZI FARZ MI?

Diyanet tarafından cevaplanan Cuma namazı hükmü şöyle:

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Eylül 2023 Bugün Diyanet İşleri il il ezan vakitleri ile İzmir, Ankara, İstanbul cuma namazı saati

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Eylül 2023 Bugün Diyanet İşleri il il ezan vakitleri ile İzmir, Ankara, İstanbul cuma namazı saati

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

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