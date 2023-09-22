Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Eylül 2023 Bugün Diyanet İşleri il il ezan vakitleri ile İzmir, Ankara, İstanbul cuma namazı saati

İslam aleminin bayramı olarak bilinen cuma günü için en önemli soru bu hafta da "Cuma namazı saat kaçta?" sorusu oldu. Diyanet namaz vakitleri ile belirlenen Cuma namazı saati 22 Eylül 2023 sorgulamasıyla gündemde. Müslüman alemi idrak edilecek mübarek günde camilere gitmeden önce Diyanet tarafından duyurulan namaz saatlerini merak ediyor. Cemaatle birlikte kılınan Cuma namazı için binlerce Müslüman camileri dolduracak. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul namaz vakitleri ile il il Cuma saati…