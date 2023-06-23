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Haberler Fotohaber Cuma namazı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 23 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa CUMA NAMAZI SAATİ
Giriş Tarihi: 23.06.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 10:42

Cuma namazı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 23 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa CUMA NAMAZI SAATİ

"Cuma namazı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?" sorusuna yanıt aranıyor. Yüce Allah'ın " Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." buyurması üzerine bugün eller semaya açılacak ve fazr-ı ayn olan Cuma namazı kılınacak. Bu noktada milyonlarca vatandaş yaşadığı illerdeki Cuma namaz saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 23 Haziran 2023 Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Cuma namazı saatleri…

Cuma namazı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 23 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa CUMA NAMAZI SAATİ

Hz. Peygamber'in (s.a.s) Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır buyruğu üzerine bugün eller semaya kalkacak ve İslam coğrafyası namazını kılacak. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş namaza gitmeden önce "Cuma namazı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?" araştırıyor. İşte, il il Cuma namaz saatleri 23 Haziran 2023.

Cuma namazı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 23 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa CUMA NAMAZI SAATİ

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ: DİYANET İLE 23 HAZİRAN 2023 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul: 13:11
Ankara: 12:56
İzmir: 13:19
Bursa: 13:11
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Cuma namazı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 23 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa CUMA NAMAZI SAATİ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

Cuma namazı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 23 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa CUMA NAMAZI SAATİ

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Cuma namazı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 23 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa CUMA NAMAZI SAATİ

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

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