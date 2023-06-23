Giriş Tarihi: 23.06.2023 10:42
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
10:42
Cuma namazı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 23 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa CUMA NAMAZI SAATİ
"Cuma namazı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?" sorusuna yanıt aranıyor. Yüce Allah'ın " Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." buyurması üzerine bugün eller semaya açılacak ve fazr-ı ayn olan Cuma namazı kılınacak. Bu noktada milyonlarca vatandaş yaşadığı illerdeki Cuma namaz saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 23 Haziran 2023 Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Cuma namazı saatleri…