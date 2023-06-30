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Haberler Fotohaber CUMA NAMAZI SAATİ 30 HAZİRAN|| Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il namaz saatleri
Giriş Tarihi: 30.06.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 09:19

CUMA NAMAZI SAATİ 30 HAZİRAN|| Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il namaz saatleri

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde camilerde Cuma namazını eda etmek isteyen Müslümanlar Cuma namazı saat kaçta kılınacak merak ediyor. Diyanet İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir il il Cuma namazı saatlerini açıklarken bugün camilerde eller semaya kalkacak. Müslümanların bayramı kabul edilen bugünün ayrıca Kurban Bayramı'na denk geliyor olması sebebiyle ayrıca bir öneme sahip. Bugünün diğer günlerden ve vakitlerden daha faziletli ve Allah'ın duaları kabul ettiği vakit olduğunun bilincinde olan vatandaşlar ayrıca heyecanlı. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı…

CUMA NAMAZI SAATİ 30 HAZİRAN|| Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il namaz saatleri

Müslümanların bir araya geldiği bayram vaktinde kılınan bir ibadet olarak yorumlanan Cuma namazı bugün ihya edilecek. Bu yıl Kurban Bayramı'na denk geliyor olması hasebiyle de ayrıca bir heyecana sebep olan bugünde vatandaşlar Cuma namazı saat kaçta kılınacak merak ediyor. Diyanet İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir il il Cuma namazı saatlerini açıklarken bugün camilerde eller semaya kalkacak. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, il il Cuma vakitleri…

CUMA NAMAZI SAATİ 30 HAZİRAN|| Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il namaz saatleri

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ: DİYANET İLE 30 HAZİRAN 2023 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL: 13:13

ANKARA:12:57

İZMİR:13:20

BURSA: 13:12

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CUMA NAMAZI SAATİ 30 HAZİRAN|| Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il namaz saatleri

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

CUMA NAMAZI SAATİ 30 HAZİRAN|| Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il namaz saatleri

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

CUMA NAMAZI SAATİ 30 HAZİRAN|| Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il namaz saatleri

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

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