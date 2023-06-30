Giriş Tarihi: 30.06.2023 09:19
Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
09:19
CUMA NAMAZI SAATİ 30 HAZİRAN|| Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il namaz saatleri
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde camilerde Cuma namazını eda etmek isteyen Müslümanlar Cuma namazı saat kaçta kılınacak merak ediyor. Diyanet İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir il il Cuma namazı saatlerini açıklarken bugün camilerde eller semaya kalkacak. Müslümanların bayramı kabul edilen bugünün ayrıca Kurban Bayramı'na denk geliyor olması sebebiyle ayrıca bir öneme sahip. Bugünün diğer günlerden ve vakitlerden daha faziletli ve Allah'ın duaları kabul ettiği vakit olduğunun bilincinde olan vatandaşlar ayrıca heyecanlı. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı…