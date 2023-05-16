Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Başkan Erdoğan özel yayını CNN TURK Kanal D canlı yayın izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖZEL YAYIN ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.05.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 23:30

Başkan Erdoğan özel yayını CNN TURK Kanal D canlı yayın izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖZEL YAYIN ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. Tura kalmasıyla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayını ile halkın karşısına çıkacak. Başkan Erdoğan, ortak yayında Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayacak. Bu kapsamda ise "16 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan özel yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Ortak yayında, 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur seçimleri kapsamında nasıl bir kampanya yürütüleceği ve ilk turdaki seçim değerlendirmesi yapılacak. Peki, 16 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan özel yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Başkan Erdoğan özel yayını CNN TURK Kanal D canlı yayın izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖZEL YAYIN ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan özel yayını bu akşam gerçekleşecek. CNN TÜRK-Kanal D ekranlarına konuk olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirecek. Ortak yayında Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayacak. Peki, 16 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan özel yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 16 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan özel ve ortak yayını hakkında detaylar.

Başkan Erdoğan özel yayını CNN TURK Kanal D canlı yayın izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖZEL YAYIN ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CUMHURBAŞKANI ÖZEL YAYINI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Mayıs Salı günü Cumhurbaşkanı Özel yayınına konuk oluyor. Erdoğan'ın katılacağı Cumhurbaşkanı Özel Yayını CNN TÜRK-Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan özel yayını CNN TURK Kanal D canlı yayın izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖZEL YAYIN ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyor? 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur seçimleri kapsamında nasıl bir kampanya yürütülecek? gibi soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulunacak.

Başkan Erdoğan özel yayını CNN TURK Kanal D canlı yayın izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖZEL YAYIN ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak yayında Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayacak. Özel Yayını bu akşam 20:00'de, CNN Türk-Kanal D ekranlarında...

Başkan Erdoğan özel yayını CNN TURK Kanal D canlı yayın izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖZEL YAYIN ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CNN TURK KANAL D BAŞKAN ERDOĞAN ÖZEL VE ORTAK YAYINI CANLI İZLE!

Aşağıdaki linkler üzerinden yayınları takip edebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

https://www.cnnturk.com/canli-yayin

SON DAKİKA