Giriş Tarihi: 16.05.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 23:30

Başkan Erdoğan özel yayını CNN TURK Kanal D canlı yayın izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖZEL YAYIN ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. Tura kalmasıyla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayını ile halkın karşısına çıkacak. Başkan Erdoğan, ortak yayında Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayacak. Bu kapsamda ise "16 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan özel yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Ortak yayında, 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur seçimleri kapsamında nasıl bir kampanya yürütüleceği ve ilk turdaki seçim değerlendirmesi yapılacak. Peki, 16 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan özel yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.