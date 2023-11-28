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Haberler Fotohaber Denizli deprem son dakika: Kandilli ve AFAD son depremler listesi verileri ile az önce Denizli'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 09:15

Denizli deprem son dakika: Kandilli ve AFAD son depremler listesi verileri ile az önce Denizli'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Denizli deprem haberi az önce geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre depremin merkez üssü Buldan olarak ölçüldü. 3 üzerindeki deprem, 5.0 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı sonrası paniğe kapılan şehrin sakinleri yoğun olarak ''Az önce Denizli'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 28 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları öğrenebilirsiniz. İşte, Denizli deprem son dakika gelişmeleri ile şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler....

Denizli deprem son dakika: Kandilli ve AFAD son depremler listesi verileri ile az önce Denizli’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Denizli deprem son dakika haberi gündemdeki yerini aldı. Denizli'de merkez üssü Buldan olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Denizli depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada az önce Denizli'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları hızla yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 28 Kasım 2023 Denizli deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

Denizli deprem son dakika: Kandilli ve AFAD son depremler listesi verileri ile az önce Denizli’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: DENİZLİ'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Denizli ili Buldan ilçesinde bir deprem meydana geldi.

28 Kasım Salı günü saat 08.56'da gerçekleşen depremim büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 5.0 km olarak açıklandı.

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Denizli deprem son dakika: Kandilli ve AFAD son depremler listesi verileri ile az önce Denizli’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ VERİLERİ İLE DENİZLİ DEPREM BİLGİLERİ

Yer: CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)

Tarih: 28.11.2023

Saat: 08:56:17 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 5.0 km

Denizli deprem son dakika: Kandilli ve AFAD son depremler listesi verileri ile az önce Denizli’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Denizli deprem son dakika: Kandilli ve AFAD son depremler listesi verileri ile az önce Denizli’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA