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Haberler Fotohaber DEPREM HABERLERİ - AFAD son depremler listesi ile 4 Ağustos az önce Malatya, Hatay ve Muğla'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü ve şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 07:39

DEPREM HABERLERİ - AFAD son depremler listesi ile 4 Ağustos az önce Malatya, Hatay ve Muğla'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

Ülkemizde yaşanan peş peşe depremler nedeniyle gün içerisinde vatandaşlar çokça kez son depremler listesini yakından takip ediyor. Bu noktada hissedilen sarsıntıların ardından ise "4 Ağustos 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde şiddetinde?" soruları gündeme geliyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her an büyük bir deprem olasılığı ile burun buruna yaşıyoruz. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli resmi sitelerinden paylaşılan son depremler listesi ile tüm bu veriler.

DEPREM HABERLERİ - AFAD son depremler listesi ile 4 Ağustos az önce Malatya, Hatay ve Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

Son depremler listesi anlık olarak takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün de Hatay, Malatya ve Muğla'da sabah saatlerinde peş peşe hissedilen büyüklükte sarsıntılar meydana gelmişti. Böylesine sık yaşanan sarsıntılar vatandaşlarda büyük tedirginliğe neden olurken "4 Ağustos 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde şiddetinde?" soruları da gündemde. İşte son depremler listesi ile AFAD ve Kandilli verileri.

DEPREM HABERLERİ - AFAD son depremler listesi ile 4 Ağustos az önce Malatya, Hatay ve Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

3 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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DEPREM HABERLERİ - AFAD son depremler listesi ile 4 Ağustos az önce Malatya, Hatay ve Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM HABERLERİ - AFAD son depremler listesi ile 4 Ağustos az önce Malatya, Hatay ve Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

DEPREM HABERLERİ - AFAD son depremler listesi ile 4 Ağustos az önce Malatya, Hatay ve Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

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