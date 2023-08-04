Giriş Tarihi: 04.08.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 07:39

DEPREM HABERLERİ - AFAD son depremler listesi ile 4 Ağustos az önce Malatya, Hatay ve Muğla'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

Ülkemizde yaşanan peş peşe depremler nedeniyle gün içerisinde vatandaşlar çokça kez son depremler listesini yakından takip ediyor. Bu noktada hissedilen sarsıntıların ardından ise "4 Ağustos 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde şiddetinde?" soruları gündeme geliyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her an büyük bir deprem olasılığı ile burun buruna yaşıyoruz. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli resmi sitelerinden paylaşılan son depremler listesi ile tüm bu veriler.