Giriş Tarihi: 01.07.2023 15:25
Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
16:03
DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Merkez üssü Nurhak Kahramanmaraş! 1 Temmuz 2023 az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama
Son dakika deprem haberi! Kahramanmaraş deprem ile beşik gibi sallandı. Sarsıntıyı AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi fay hattı hareketleri ile takip edilen sarsıntı araştırılıyor. 1 Temmuz 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. 3 üzerindeki şiddetli Kahramanmaraş Nurhak merkez üssündeki depremin bilgileri listede yerini aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Kahramanmaraş son depremler listesi ile takip ediliyor. Depremin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşıldı. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika bilgileri...