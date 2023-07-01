DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Merkez üssü Nurhak Kahramanmaraş! 1 Temmuz 2023 az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama

Kahramanmaraş son dakika deprem haberi AFAD tarafından paylaşıldı. Nurhak'ta kaydedilen depremin şiddeti, büyüklüğü çevre illerde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Yerin 7.01 km altında kaydedilen sarsıntı sonrası yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Kahramanmaraş deprem büyüklüğü, şiddeti ve merkez üssü gündemde. Peki, 1 Temmuz bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, detaylar…