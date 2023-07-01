Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Merkez üssü Nurhak Kahramanmaraş! 1 Temmuz 2023 az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama
Giriş Tarihi: 01.07.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 16:03

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Merkez üssü Nurhak Kahramanmaraş! 1 Temmuz 2023 az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama

Son dakika deprem haberi! Kahramanmaraş deprem ile beşik gibi sallandı. Sarsıntıyı AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi fay hattı hareketleri ile takip edilen sarsıntı araştırılıyor. 1 Temmuz 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. 3 üzerindeki şiddetli Kahramanmaraş Nurhak merkez üssündeki depremin bilgileri listede yerini aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Kahramanmaraş son depremler listesi ile takip ediliyor. Depremin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşıldı. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika bilgileri...

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Merkez üssü Nurhak Kahramanmaraş! 1 Temmuz 2023 az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama

Kahramanmaraş son dakika deprem haberi AFAD tarafından paylaşıldı. Nurhak'ta kaydedilen depremin şiddeti, büyüklüğü çevre illerde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Yerin 7.01 km altında kaydedilen sarsıntı sonrası yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Kahramanmaraş deprem büyüklüğü, şiddeti ve merkez üssü gündemde. Peki, 1 Temmuz bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, detaylar…

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Merkez üssü Nurhak Kahramanmaraş! 1 Temmuz 2023 az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama

SON DAKİKAKA HRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 1 Temmuz saat 15:04'de Nurhak merkez üssünde meydana geldi.

3.3 büyüklüğündeki deprem yerin 5 km altında kaydedildi.

Büyüklük:3.3 (Mw)

Yer: Nurhak-Kahramanmaraş

Tarih:01.07.2023 Saat:15:04:12 TSİ

Enlem: 38.0023 N Boylam: 37.2953 E

Derinlik: 5.0 km

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Merkez üssü Nurhak Kahramanmaraş! 1 Temmuz 2023 az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama

SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Merkez üssü Nurhak Kahramanmaraş! 1 Temmuz 2023 az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Merkez üssü Nurhak Kahramanmaraş! 1 Temmuz 2023 az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

SON DAKİKA