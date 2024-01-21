DEV MAÇ: Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? TS-GS canlı izle ekranı

Trendyol Süper Lig'in 21.haftasında haftanın en önemli maçı Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor rakibini mağlup edip zirve takibini sürdürmek istiyor. Diğer tarafta Galatasaray ise Fenerbahçe'nin kaybetme ihtimaline karşı liderlik hesapları yapıyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte TS-GS canlı izle ekranı