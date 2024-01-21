Giriş Tarihi: 21.01.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
14:36
DEV MAÇ: Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? TS-GS canlı izle ekranı
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan kritik mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin detaylar merak ediliyor. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen olurken, VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapacak. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte TS GS maçı canlı yayın kanalı