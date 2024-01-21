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Haberler Fotohaber DEV MAÇ: Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? TS-GS canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 21.01.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 14:36

DEV MAÇ: Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? TS-GS canlı izle ekranı

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan kritik mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin detaylar merak ediliyor. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen olurken, VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapacak. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte TS GS maçı canlı yayın kanalı

DEV MAÇ: Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? TS-GS canlı izle ekranı

Trendyol Süper Lig'in 21.haftasında haftanın en önemli maçı Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor rakibini mağlup edip zirve takibini sürdürmek istiyor. Diğer tarafta Galatasaray ise Fenerbahçe'nin kaybetme ihtimaline karşı liderlik hesapları yapıyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte TS-GS canlı izle ekranı

DEV MAÇ: Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? TS-GS canlı izle ekranı

ICARDİ'NİN DURUMU SON ANTRENMANDA NETLEŞECEK

Galatasaray'da takımla çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçının kadrosuna alındı.

Görev verilmesi halinde Icardi dev maçta süre alacak.

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DEV MAÇ: Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? TS-GS canlı izle ekranı

SANCHEZ KADRODA YER ALACAK

Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer aldı.

Tedavisi tamamlanan Kolombiyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta bir süre forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da Trabzonspor maçında görev yapabilecek.

DEV MAÇ: Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? TS-GS canlı izle ekranı

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Maç beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

DEV MAÇ: Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? TS-GS canlı izle ekranı

KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır; Mehmet Can, Rayyan Baniya, Benkovic, Eren Elmalı; Berat, Mendy; Visca, Bardhi, Fountas; Enis

Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim, Barış; Torreira, Kerem Demirbay; Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu; Icardi

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