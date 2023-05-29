DGS başvuru ekranı 2023 ÖSYM AİS: Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları neler?

Giriş Tarihi: 29.05.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 07:13

DGS başvuru ekranı 2023 son dakika ÖSYM açıklaması ile erişime açıldı. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru kılavuzu da yayınlandı. Kılavuzla beraber DGS başvuru ücreti, şartları ve geç başvuru tarihleri de belli oldu. Temmuz ayında düzenlenecek sınav için başvurular, 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Söz konusu sınava staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getiren son sınıf öğrencileri de başvurabilecek. Peki, 2023 DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, şartları neler? İşte, başvuru sayfası ve sınav kılavuzu…