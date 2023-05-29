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Haberler Fotohaber DGS başvuru ekranı 2023 ÖSYM AİS: Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları neler?
Giriş Tarihi: 29.05.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 07:13

DGS başvuru ekranı 2023 ÖSYM AİS: Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları neler?

DGS başvuru ekranı 2023 son dakika ÖSYM açıklaması ile erişime açıldı. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru kılavuzu da yayınlandı. Kılavuzla beraber DGS başvuru ücreti, şartları ve geç başvuru tarihleri de belli oldu. Temmuz ayında düzenlenecek sınav için başvurular, 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Söz konusu sınava staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getiren son sınıf öğrencileri de başvurabilecek. Peki, 2023 DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, şartları neler? İşte, başvuru sayfası ve sınav kılavuzu…

DGS başvuru ekranı 2023 ÖSYM AİS: Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları neler?

DGS başvurusu nasıl yapılır sorusu gündemdeki yerini aldı. Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için düzenlenen DGS başvuru tarihi 2023 yılı için belli olmuştu. ÖSYM takvimi ile belirlenen tarih doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı başvuruları son dakika başladı. 29 Mayıs'ta başlayan başvuru süreci, 5 Haziran'da tamamlanacak. ÖSYM kılavuzu ile DGS başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, bu yıl DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte, detaylar…

DGS başvuru ekranı 2023 ÖSYM AİS: Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları neler?

2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre, önlisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.

İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvurudan yararlanabilecek. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

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DGS başvuru ekranı 2023 ÖSYM AİS: Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları neler?

BAŞVURULAR BAŞLADI!

ÖSYM, bir son dakika açıklamasıyla Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılamn açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DGS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

DGS başvuru ekranı 2023 ÖSYM AİS: Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları neler?

2023 DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yayımlanacak.

DGS 2023 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS başvuru ekranı 2023 ÖSYM AİS: Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları neler?

2023 DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

Yayınlanan başvuru kılavuzuna göre 2023 DGS başvuru ücreti, 270,00 TL olarak belirlendi.

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