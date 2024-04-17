Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
11:55
DGS BAŞVURULARI | Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ne zaman, başvurular başladı mı? İşte ÖSYM DGS sınav takvimi
ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı DGS için geri sayım başladı. Başvuru tarihlerine kısa bir süre kala adaylar "DGS başvuruları" araştırmasına başladı. ÖSYM tarafından Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) bu yıl haziran ayında gerçekleşecek. DGS'ye girecek adaylar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Peki, DGS ne zaman, başvurular başladı mı? İşte, 2024 DGS sınav tarihi ve başvurular ile ilgili ayrıntılar