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Haberler Fotohaber DGS BAŞVURULARI | Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ne zaman, başvurular başladı mı? İşte ÖSYM DGS sınav takvimi
Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 11:55

DGS BAŞVURULARI | Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ne zaman, başvurular başladı mı? İşte ÖSYM DGS sınav takvimi

ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı DGS için geri sayım başladı. Başvuru tarihlerine kısa bir süre kala adaylar "DGS başvuruları" araştırmasına başladı. ÖSYM tarafından Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) bu yıl haziran ayında gerçekleşecek. DGS'ye girecek adaylar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Peki, DGS ne zaman, başvurular başladı mı? İşte, 2024 DGS sınav tarihi ve başvurular ile ilgili ayrıntılar

DGS BAŞVURULARI | Dikey Geçiş Sınavı 2024-DGS ne zaman, başvurular başladı mı? İşte ÖSYM DGS sınav takvimi

Nisan ayına gelinmesiyle birlikte Dikey geçiş Sınavı (DGS)'ye girecek adaylar tarafından DGS takvimi araştırılmaya başladı. 2 yıllık ön lisans programlarını lisans programına tamamlamak adına gerçekleştirilen sınava dair ayrıntıları merak eden adaylar için DGS başvuru tarihi ve 20024 DGS takvimi

DGS BAŞVURULARI | Dikey Geçiş Sınavı 2024-DGS ne zaman, başvurular başladı mı? İşte ÖSYM DGS sınav takvimi

2024 DGS NE ZAMAN?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre Dikey geçiş sınavı 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

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DGS BAŞVURULARI | Dikey Geçiş Sınavı 2024-DGS ne zaman, başvurular başladı mı? İşte ÖSYM DGS sınav takvimi

DGS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları yayınlanan takvimle ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvime göre DGS 2024 başvuruları 10 Mayıs'ta başlayacak. Başvuru ekranı 10 gün açık kalırken 20 Mayıs'ta sona erecek.

DGS BAŞVURULARI | Dikey Geçiş Sınavı 2024-DGS ne zaman, başvurular başladı mı? İşte ÖSYM DGS sınav takvimi

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.

Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

DGS BAŞVURULARI | Dikey Geçiş Sınavı 2024-DGS ne zaman, başvurular başladı mı? İşte ÖSYM DGS sınav takvimi

DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. DGS'nin geçen yılki başvuru ücreti 270 TL olarak açıklanmıştı. Bu yılki yeni ücret açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. DGS başvuru ücreti kılavuz yayımlandığında belli olacak.

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