DGS BAŞVURULARI | Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ne zaman, başvurular başladı mı? İşte ÖSYM DGS sınav takvimi

Nisan ayına gelinmesiyle birlikte Dikey geçiş Sınavı (DGS)'ye girecek adaylar tarafından DGS takvimi araştırılmaya başladı. 2 yıllık ön lisans programlarını lisans programına tamamlamak adına gerçekleştirilen sınava dair ayrıntıları merak eden adaylar için DGS başvuru tarihi ve 20024 DGS takvimi