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Haberler Fotohaber DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM EKRANI 2023|| Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 10:38

DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM EKRANI 2023|| Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yüksekokulları, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçmek için ÖSYM tarafından her yıl yapılan sınavın başvuruları 29 Mayıs ile 5 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Dikey Geçiş Sınavı DGS 2023 bu yıl 16 Temmuz tarihinde yapılacak. 289 bin 208 adayın katılımıyla gerçekleşecek olan söz konusu sınav öncesi DGS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranında erişime açılacak. DGS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı için araştırmalar sürerken 135 dakika sürecek sınavda öğrencilere sözel ve sayısal sorulardan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilecek. Peki, 2023 DGS sınav giriş belgesi, sınav yerleri ne zaman erişime açılacak? İşte, yanıtı…

DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM EKRANI 2023|| Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Dikey Geçiş Sınavı takvimi öğrencilerin erişimine açıldı. 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek sınav öncesi yoğun bir çalışma temposuna giren öğrenciler DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak merak ediyor. Adaylar sınav öncesi, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle DGS sınav belgelerimi ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinde görüntüleyebilecekler. Peki, DGS sınav belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte, DGS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı 2023

DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM EKRANI 2023|| Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
DGS sınav yerleri ile ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM EKRANI 2023|| Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS 2023 yılında 16 Temmuz tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 11 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM EKRANI 2023|| Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

Yayınlanan başvuru kılavuzuna göre 2023 DGS başvuru ücreti, 270,00 TL olarak belirlendi.

DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM EKRANI 2023|| Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM takvime göre, önlisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayıp ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam etti.

İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvurudan yararlanabilecek. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alındı.

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