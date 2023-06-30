DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM EKRANI 2023|| Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav yerleri ile ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.