Giriş Tarihi: 30.06.2023 10:35
Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
10:38
DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM EKRANI 2023|| Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Yüksekokulları, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçmek için ÖSYM tarafından her yıl yapılan sınavın başvuruları 29 Mayıs ile 5 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Dikey Geçiş Sınavı DGS 2023 bu yıl 16 Temmuz tarihinde yapılacak. 289 bin 208 adayın katılımıyla gerçekleşecek olan söz konusu sınav öncesi DGS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranında erişime açılacak. DGS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı için araştırmalar sürerken 135 dakika sürecek sınavda öğrencilere sözel ve sayısal sorulardan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilecek. Peki, 2023 DGS sınav giriş belgesi, sınav yerleri ne zaman erişime açılacak? İşte, yanıtı…