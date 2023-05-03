Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:52

DİYANET İŞLERİ DİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DİB personel alımı başvurularında son günler!

Diyanet İşleri Başkanlığı DİB personel alımı başvuru süreci devam ediyor. 5 Mayıs tarihine kadar sürecek olan bu süreçle ilgili olarak halen başvuruda bulunmamış adaylar detayları merak ediyor. Bu noktada "DİB Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Müracaatlar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.