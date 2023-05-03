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Haberler Fotohaber DİYANET İŞLERİ DİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DİB personel alımı başvurularında son günler!
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:52

DİYANET İŞLERİ DİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DİB personel alımı başvurularında son günler!

Diyanet İşleri Başkanlığı DİB personel alımı başvuru süreci devam ediyor. 5 Mayıs tarihine kadar sürecek olan bu süreçle ilgili olarak halen başvuruda bulunmamış adaylar detayları merak ediyor. Bu noktada "DİB Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Müracaatlar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

DİYANET İŞLERİ DİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DİB personel alımı başvurularında son günler!

Diyanet personel alımı başvurularıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Taşra teşkilatında aşçı, temizlik personeli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlara totalde 4 bin 538 istihdam sağlanacak. Başvurular 5 Mayıs tarihinde sona erecek. Hal böyleyken ise "Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvurularına dair detaylar.

DİYANET İŞLERİ DİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DİB personel alımı başvurularında son günler!

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan ilana göre, Başkanlığın taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere aşçı, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapılacak.

Başvurular 26 Nisan-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

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DİYANET İŞLERİ DİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DİB personel alımı başvurularında son günler!

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 5 Mayıs Cuma günü saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecek.

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DİYANET İŞLERİ DİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DİB personel alımı başvurularında son günler!

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

DİYANET İŞLERİ DİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DİB personel alımı başvurularında son günler!

4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Bu durumda olan adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

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