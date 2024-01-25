DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI 2024: MTA Türkiye Diri Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Giriş Tarihi: 25.01.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
16:32
AFAD verilerine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli sarsıntı sonrası "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu başta afet bölgesi illeri olmak olmak üzere tüm bölgelerde sıklıkla aratılıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA güncel diri fay hattı haritasına göre, 485 diri fay hattı bulunuyor ve Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor. Kendi bölgelerindeki durumu merak eden vatandaşlar harita üzerinde kontrollerini yapıyor. İşte, 2024 AFAD Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı…