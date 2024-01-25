Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI 2024: MTA Türkiye Diri Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 16:32

DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI 2024: MTA Türkiye Diri Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

AFAD verilerine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli sarsıntı sonrası "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu başta afet bölgesi illeri olmak olmak üzere tüm bölgelerde sıklıkla aratılıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA güncel diri fay hattı haritasına göre, 485 diri fay hattı bulunuyor ve Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor. Kendi bölgelerindeki durumu merak eden vatandaşlar harita üzerinde kontrollerini yapıyor. İşte, 2024 AFAD Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı…

DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI 2024: MTA Türkiye Diri Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası Malatya depremi ardından gündemdeki yerini aldı. 5.2 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası vatandaşlar "MTA diri fay hattı sorgulama" araştırması ile evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Battalgazi'de meydana gelen şiddetli depremin ardından deprem riski olan il ve ilçeler yoğun bir şekilde araştırılılıyor. İşte, 2024 AFAD Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı…

DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI 2024: MTA Türkiye Diri Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

SON DAKİKA: MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 16.04'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI 2024: MTA Türkiye Diri Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

AFAD VERİLERİ İLE MALATYA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:5.2 (Mw)

Yer:Battalgazi (Malatya)

Tarih:2024-01-25

Saat:16:04:04 TSİ

Enlem:38.19917 N

Boylam:38.46 E

Derinlik:13.93 km

DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI 2024: MTA Türkiye Diri Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI 2024: MTA Türkiye Diri Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

HAKKARI,

HATAY,

İZMIR,

SON DAKİKA