DİRİ FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI 2024: MTA Türkiye Diri Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası Malatya depremi ardından gündemdeki yerini aldı. 5.2 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası vatandaşlar "MTA diri fay hattı sorgulama" araştırması ile evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Battalgazi'de meydana gelen şiddetli depremin ardından deprem riski olan il ve ilçeler yoğun bir şekilde araştırılılıyor. İşte, 2024 AFAD Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı…