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Haberler Fotohaber Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Diş Fırçalanır Mı, Oruç Bozulur Mu?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 14:17

Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Diş Fırçalanır Mı, Oruç Bozulur Mu?

Ramazan ayının yaklaştığı dönemlerde oruçla ilgili sorular aklınıza gelebilir. Bu sorulardan biri de diş fırçalamak orucu bozar mı konusudur. Diyanet kaynaklarında oruçluyken diş fırçalamak oruç bozar mı sorusuna cevap verilmiştir. Konu ile ilgili bilgi sahibi olduğunuzda oruç ibadetini daha doğru şekilde yapabilirsiniz. Diş macunu orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı gibi konunun merak edilen sorularını sizler için araştırdık.

Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Diş Fırçalanır Mı, Oruç Bozulur Mu?

Diş fırçalamak orucu bozar mı araştırması için dini kaynakların yanı sıra din âlimlerinin fetvalarını da inceleyebilirsiniz. Oruçluyken diş fırçalamak oruç bozar mı sorusuna bugüne kadar çok sayıda eserde yer verilmiştir. Konu araştırılırken daha çok diş macununun hükmü merak edilir. Bu ürünler aromalı olduğundan ağızda tat bırakır. Diş macunu orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Diş Fırçalanır Mı, Oruç Bozulur Mu?

Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı "diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusunu yanıtladı. İşte oruçluyken diş fırçalamanın hükmü;

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Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Diş Fırçalanır Mı, Oruç Bozulur Mu?

Oruçluyken Diş Fırçalanır Mı?

Diyanet'in açıklamasına göre boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.

Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Diş Fırçalanır Mı, Oruç Bozulur Mu?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

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