Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Diş Fırçalanır Mı, Oruç Bozulur Mu?

Diş fırçalamak orucu bozar mı araştırması için dini kaynakların yanı sıra din âlimlerinin fetvalarını da inceleyebilirsiniz. Oruçluyken diş fırçalamak oruç bozar mı sorusuna bugüne kadar çok sayıda eserde yer verilmiştir. Konu araştırılırken daha çok diş macununun hükmü merak edilir. Bu ürünler aromalı olduğundan ağızda tat bırakır. Diş macunu orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.