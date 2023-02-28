Giriş Tarihi: 28.02.2023 14:13
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
14:17
Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Diş Fırçalanır Mı, Oruç Bozulur Mu?
Ramazan ayının yaklaştığı dönemlerde oruçla ilgili sorular aklınıza gelebilir. Bu sorulardan biri de diş fırçalamak orucu bozar mı konusudur. Diyanet kaynaklarında oruçluyken diş fırçalamak oruç bozar mı sorusuna cevap verilmiştir. Konu ile ilgili bilgi sahibi olduğunuzda oruç ibadetini daha doğru şekilde yapabilirsiniz. Diş macunu orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalanır mı gibi konunun merak edilen sorularını sizler için araştırdık.