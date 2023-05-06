Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 bin 538 DİB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bin 538 personel alımı başvuru süreci 5 Mayıs'ta sona erdi. Söz konusu alım için başvurularını gerçekleştiren adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarih için araştırmalarına başladı. Bu noktada 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, sınav ne zaman yapılacak soruları yanıt arıyor. Sözlü sınav tarihleri de merak edilenler arasında. İşte, 2023 DİB personel alımı sonuç sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...