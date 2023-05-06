Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 bin 538 DİB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başkanlığın aşçı, temizlik, şoför ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak 4 bin 538 personel alımı başvuru işlemleri 26 Nisan-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Sınav konuları belli olurken adayların sözlü sınavdan aldığı puan başarı sıralamalarını belirleyecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, 4 bin 538 DİB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı...