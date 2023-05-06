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Haberler Fotohaber Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 bin 538 DİB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 06.05.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 13:14

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 bin 538 DİB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başkanlığın aşçı, temizlik, şoför ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak 4 bin 538 personel alımı başvuru işlemleri 26 Nisan-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Sınav konuları belli olurken adayların sözlü sınavdan aldığı puan başarı sıralamalarını belirleyecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, 4 bin 538 DİB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 bin 538 DİB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bin 538 personel alımı başvuru süreci 5 Mayıs'ta sona erdi. Söz konusu alım için başvurularını gerçekleştiren adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarih için araştırmalarına başladı. Bu noktada 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, sınav ne zaman yapılacak soruları yanıt arıyor. Sözlü sınav tarihleri de merak edilenler arasında. İşte, 2023 DİB personel alımı sonuç sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 bin 538 DİB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı
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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 bin 538 DİB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

2023 DİYANET PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru süreci tamamlandı. Akabinde ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Ancak DİB personel alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 bin 538 DİB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları için değerlendirme süreci başladı. Bu süreçte başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacak.

Eğitim, yaş ve sınav şartlarını sağlayan adaylar ilan edilen toplam personel sayısının 3 katı kadar kişi sınavlara davet edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 bin 538 DİB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

DİYANET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Personel alımı kılavuzunda, "Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Sınava katılacak adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak çağırılacak.

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