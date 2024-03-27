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Haberler Fotohaber Diyarbakır Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Diyarbakır Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı
Giriş Tarihi: 27.03.2024 19:15 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 19:15

Diyarbakır Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Diyarbakır Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

31 Mart Pazar günü tüm Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başında yerini alacak. 81 ilde milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticileri belirlenecek. 5 yıl boyunca hizmet edecek yerel yöneticileri için vatandaşlık görevlerini yerine getirecek olan seçmenler illerinde hangi partiden kimin aday gösterildiğine dair araştırmalar devam ederken Diyarbakır belediye başkan adayları da sorgulanmaya başladı. İşte, YSK listesine göre AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Diyarbakır belediye başkanı adayları.

Diyarbakır Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Diyarbakır Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

2024 Mahalli İdareler seçimleri için 81 ilde aday listeleri belli oldu. YSK tarafından yayımlanan listeye göre Diyarbakır belediye başkan adayları netlik kazandı. Oylarını kullanmaya gidecek vatandaşlar tarafından Diyarbakır belediye başkan adayları listesi araştırılmaya başladı. İşte AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti ve diğer partilerin Diyarbakır belediye başkan adayları listesi

Diyarbakır Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Diyarbakır Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ DİYARBAKIR MEHMET HALİS BİLDEN
İYİ PARTİ DİYARBAKIR AHMET ÇAKIR
DEMOKRATİK SOL PARTİ DİYARBAKIR ALİ ARTUN
YENİDEN REFAH PARTİSİ DİYARBAKIR HİKMET KAPLAN
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ DİYARBAKIR AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ DİYARBAKIR DAVUT ŞANLI
ZAFER PARTİSİ DİYARBAKIR MAHMUT TATAR
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ DİYARBAKIR ABDURRAHMAN KAYA
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ DİYARBAKIR SİBEL ALTINTAŞ
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ DİYARBAKIR ŞEYHMUS ELÇİ
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ DİYARBAKIR UMUT ANAR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ DİYARBAKIR CAFER PEKDEMİR
HÜR DAVA PARTİSİ DİYARBAKIR FARUK DİNÇ
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ DİYARBAKIR MEHMETŞAH EREN
ADALET BİRLİK PARTİSİ DİYARBAKIR MUSTAFA MALKOÇ
MİLLET PARTİSİ DİYARBAKIR LEYLA KARAKAYA
MİLLİ YOL PARTİSİ DİYARBAKIR MEHMET ALİ KARA
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ DİYARBAKIR CENAP EKİNCİ
SAADET PARTİSİ DİYARBAKIR MUHAMMED SABIR FIRAT
VATAN PARTİSİ DİYARBAKIR FERDİ TANHAN
BAĞIMSIZ DİYARBAKIR ORKİDE DÜZKAYA
BAĞIMSIZ DİYARBAKIR ABDULAZİZ KIRKAN
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SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

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