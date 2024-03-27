Diyarbakır Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Diyarbakır Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|MEHMET HALİS
|BİLDEN
|İYİ PARTİ
|DİYARBAKIR
|AHMET
|ÇAKIR
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|DİYARBAKIR
|ALİ
|ARTUN
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|HİKMET
|KAPLAN
|HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|AYŞE SERRA
|BUCAK KÜÇÜK
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|DAVUT
|ŞANLI
|ZAFER PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|MAHMUT
|TATAR
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|ABDURRAHMAN
|KAYA
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|DİYARBAKIR
|SİBEL
|ALTINTAŞ
|BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|ŞEYHMUS
|ELÇİ
|YENİ TÜRKİYE PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|UMUT
|ANAR
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|CAFER
|PEKDEMİR
|HÜR DAVA PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|FARUK
|DİNÇ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|MEHMETŞAH
|EREN
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|MUSTAFA
|MALKOÇ
|MİLLET PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|LEYLA
|KARAKAYA
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|MEHMET ALİ
|KARA
|DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|CENAP
|EKİNCİ
|SAADET PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|MUHAMMED SABIR
|FIRAT
|VATAN PARTİSİ
|DİYARBAKIR
|FERDİ
|TANHAN
|BAĞIMSIZ
|DİYARBAKIR
|ORKİDE
|DÜZKAYA
|BAĞIMSIZ
|DİYARBAKIR
|ABDULAZİZ
|KIRKAN