Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak 2023? Başkan Erdoğan’dan müjde! Doğalgaz bedava mı, hangi ay ücretsiz?

Karadeniz gazı devreye alındı. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen fatura müjdesi de gündemdeki yerini aldı. Doğalgaz bedava mı sorusu yanıt arıyor. Bedava faturanın hangi ay geçerli olacağı araştırılanlar arasında. Konuya dair açıklama törende yapıldı. 1 aylık ücretsiz faturanın yanı sıra 12 aylık indirim dönemi de devreye alınıyor. 25 metreküp doğalgaz indirimi ne zaman, hangi ay bedava olacak soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Vatandaş gelen müjdenin detaylarını araştırıyor. Peki, doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava? İşte, tüm merak edilenler…