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Haberler Fotohaber Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak 2023? Başkan Erdoğan'dan müjde! Doğalgaz bedava mı, hangi ay ücretsiz?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 08:07

Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak 2023? Başkan Erdoğan'dan müjde! Doğalgaz bedava mı, hangi ay ücretsiz?

Karadeniz gazı devreye alındı. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen fatura müjdesi de gündemdeki yerini aldı. Doğalgaz bedava mı sorusu yanıt arıyor. Bedava faturanın hangi ay geçerli olacağı araştırılanlar arasında. Konuya dair açıklama törende yapıldı. 1 aylık ücretsiz faturanın yanı sıra 12 aylık indirim dönemi de devreye alınıyor. 25 metreküp doğalgaz indirimi ne zaman, hangi ay bedava olacak soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Vatandaş gelen müjdenin detaylarını araştırıyor. Peki, doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava? İşte, tüm merak edilenler…

Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak 2023? Başkan Erdoğan’dan müjde! Doğalgaz bedava mı, hangi ay ücretsiz?

Doğalgaz faturası ödemede büyük devrim yaratacak Karadeniz Gazı devrede. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez tarafından aktarılana göre 30 yıllık rezervin bulunduğu doğal kaynak oldukça önemli bir katkı sağlayacak. Vatandaşlar bu ay doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi sorularına yanıt arıyor. 1 aylık ücretsiz dönemin yanı sıra konutlara 25 metreküplük hak da sağlanacak. Peki, 2023 doğalgaz indirimi ne zaman, hangi ay bedava? İşte, detaylar…

Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak 2023? Başkan Erdoğan’dan müjde! Doğalgaz bedava mı, hangi ay ücretsiz?

DOĞALGAZ NE ZAMAN BEDAVA, BU AY MI?

Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

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Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak 2023? Başkan Erdoğan’dan müjde! Doğalgaz bedava mı, hangi ay ücretsiz?

BEDAVA DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" şeklinde müjdeyi duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Bugün gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.

Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak 2023? Başkan Erdoğan’dan müjde! Doğalgaz bedava mı, hangi ay ücretsiz?

30 YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının konutların 30 yıllık doğalgazını karşılamaya yeteceğini ifade ederken, proje kapsamında tam kapasite sisteme doğalgaz verilmeye başlanıldığında ise Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 30'unu karşılamaya yeteceğini söyledi.

1 trilyon dolarlık değere sahip doğalgaz Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma noktasında da kilit rol oynayacak.

Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak 2023? Başkan Erdoğan’dan müjde! Doğalgaz bedava mı, hangi ay ücretsiz?

MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak.

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