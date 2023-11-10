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Haberler Fotohaber Dokuz Eylül Üniversitesi 347 personel alımı başvuru: Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 10.11.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 15:50

Dokuz Eylül Üniversitesi 347 personel alımı başvuru: Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru yapılacağını Resmi Gazete'de duyurdu. Toplam 347 personel alımı üniversitenin özel bütçesinden karşılanacakken, genel şartlar ve başvuru detayları paylaşıldı. Peki, Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte Dokuz Eylül Üniversitesi 347 personel alımı başvuru branş dağılımı ve kontenjanları

Dokuz Eylül Üniversitesi 347 personel alımı başvuru: Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjanları Resmi Gazete'de yayımlanırken, Kasım ayı içerisinde başvurular bitecek. Personel alımı için başvuru formu, üniversitenin kendi sitesinde yayımlandı. Peki, Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman? İşte detaylar

Dokuz Eylül Üniversitesi 347 personel alımı başvuru: Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 347 PERSONEL ALIMI BAŞLIYOR!

Özel bütçeden karşılanmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi'ne toplam 347 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda KPSS şartı yer alıyor.

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Dokuz Eylül Üniversitesi 347 personel alımı başvuru: Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali bulunmamak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracaklarda askerliğini yapmış olmak şartı aranmaktadır.)

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi 347 personel alımı başvuru: Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU NE ZAMAN?

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 10 – 25 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi 347 personel alımı başvuru: Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

BRANŞ VE KONTENJANLAR

Üniversiteye Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mühendis, Teknisyen, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Spor Uzmanı, Destek Personeli branşlarına alım yapılacak.

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