Giriş Tarihi: 27.04.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 22:27

DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İŞKUR 2023 DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?

DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi 2023 duyuruldu! Taşra teşkilatı için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı başvuruları, 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapıldı. Kuralar noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu noktada DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu yanıt aramakta. İŞKUR üzerinden yapılan 908 kişilik işçi kontenjanı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için açıldı. Peki, DSİ işçi alımı kuraları ne zaman? DSİ kura tarihi 2023 belli mi? İşte detaylar