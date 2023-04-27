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Haberler Fotohaber DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İŞKUR 2023 DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 22:27

DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İŞKUR 2023 DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?

DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi 2023 duyuruldu! Taşra teşkilatı için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı başvuruları, 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapıldı. Kuralar noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu noktada DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu yanıt aramakta. İŞKUR üzerinden yapılan 908 kişilik işçi kontenjanı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için açıldı. Peki, DSİ işçi alımı kuraları ne zaman? DSİ kura tarihi 2023 belli mi? İşte detaylar

DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İŞKUR 2023 DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?

DSİ işçi alımı kurası ne zaman çekilecek sorusu başvuru yapan vatandaşlar tarafından aratılmakta. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı le 908 adet sürekli işçi istihdamı kamuda yapılmış olacak. İşçi alımı taşra teşkilatı için gerçekleştirilecek. Peki, DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar

DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İŞKUR 2023 DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?

DSİ 908 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı başvuru işlemleri, 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı.

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DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İŞKUR 2023 DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ sürekli işçi alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başvuru sonuçları ile ilgili bilgiler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi "www.dsi.gov.tr" üzerinden de bildirilecek.

DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İŞKUR 2023 DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?

Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

DSİ PERSONEL ALIMI SONUCU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İŞKUR 2023 DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?

2023 DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İşe alınacak sürekli işçiler, açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Buna göre; DSİ işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.

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