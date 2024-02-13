Reyting sonuçları 12 Şubat 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
07:45
Dünün reyting sonuçları 12 Şubat Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star 2024, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 12 Şubat 2024 Pazartesi reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…