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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 12 Şubat 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 07:45

Reyting sonuçları 12 Şubat 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları 12 Şubat Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star 2024, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 12 Şubat 2024 Pazartesi reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…

Reyting sonuçları 12 Şubat 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 12 Şubat 2024 Pazartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 12 Şubat Pazartesi akşamı Survivor All Star 2024, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Şimdi sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi araştırması yapıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 12 Şubat 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer reyting sonuçları birincisi kim oldu?

12 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, detaylar;

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Reyting sonuçları 12 Şubat 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer reyting sonuçları birincisi kim oldu?

12 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

12 Şubat 2024 Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 12 Şubat 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

6 Şubat 2024 Pazartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 12 Şubat 2024: Survivor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

2 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

3 – Deprem Özel

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