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Haberler Fotohaber Reyting Sonuçları 2 Mart Cumartesi: Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 03.03.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 09:40

Reyting Sonuçları 2 Mart Cumartesi: Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları 2 Mart Cumartesi günü için sorgulanıyor. Geçtiğimiz akşam Survivor All Star 2024, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları başladı. Her Cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı izlenme oranları merak uyandırdı. Peki, 2 Mart 2024 Cumartesi reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…

Reyting Sonuçları 2 Mart Cumartesi: Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 2 Mart 2024 Cumartesi listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için mücadele etti. 2 Mart Cumartesi akşamı Survivor All Star 2024, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler gün birincisi araştırmasına çıktı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

Reyting Sonuçları 2 Mart Cumartesi: Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

2 MART 2024 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 2 Mart 2024 Cumartesi reyting sonuçları şöyle;

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Reyting Sonuçları 2 Mart Cumartesi: Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

2 MART 2024 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

2 Mart 2024 Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting Sonuçları 2 Mart Cumartesi: Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

25 Şubat 2024 Cumartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting Sonuçları 2 Mart Cumartesi: Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Gönül Dağı

2 - Survivor All Star

3 - Kardeşlerim

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