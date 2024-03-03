Reyting Sonuçları 2 Mart Cumartesi: Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 2 Mart 2024 Cumartesi listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için mücadele etti. 2 Mart Cumartesi akşamı Survivor All Star 2024, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler gün birincisi araştırmasına çıktı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…