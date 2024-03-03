Giriş Tarihi: 03.03.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
09:40
Reyting Sonuçları 2 Mart Cumartesi: Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 2 Mart Cumartesi günü için sorgulanıyor. Geçtiğimiz akşam Survivor All Star 2024, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları başladı. Her Cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı izlenme oranları merak uyandırdı. Peki, 2 Mart 2024 Cumartesi reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…