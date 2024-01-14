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Haberler Fotohaber Düşük faizli konut kredisinde son durum: Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı kaç, şartları ne?
Giriş Tarihi: 14.01.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 14:00

Düşük faizli konut kredisinde son durum: Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı kaç, şartları ne?

İlk defa ev alacaklar için düşük faizli konut projesi hayat geçiriliyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz müjdeyi vermişti. Yılmaz'ın müjdesinden sonra ilk defa ev sahibi olacaklar düşük faizli konut kredisini araştırmaya başladı. Gözler 1,20 faiz oranı ve 15 yıla varan vadeyle ilk evim kampanyasının detaylarına yöneldi. Peki düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, faiz oranı ne kimlere verilecek? İşte detaylar

Düşük faizli konut kredisinde son durum: Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı kaç, şartları ne?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilk konut alımı için destekleme çalışmaları yapılacağını açıklamıştı. İkinci evini almak isteyenlere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tarafından konut kredisi sınırlandırılmıştı. Peki ilk evim konut kredisi şartları neler, başvuruları ne zaman? İşte düşük faizli konut kredisi son durumu…

Düşük faizli konut kredisinde son durum: Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı kaç, şartları ne?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk defa ev sahibi olacaklar için 1.20 faizli ilk evim konut kredisi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

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Düşük faizli konut kredisinde son durum: Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı kaç, şartları ne?

KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

İkinci evini alacaklar için sınırlama devreye girerken şimdi gözler yeni kampanyaya çevrildi. İlk kez ev alacaklara yapılması beklenen kampanyada detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20'ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması.

Düşük faizli konut kredisinde son durum: Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı kaç, şartları ne?

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK


BDDK tarafından alınan karara göre ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlanması uygulanacak. Halihazırda ev tapusu bulunanlar ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alacak 1.20 faizli konut kredisinde ilk açıklamalar şöyle:

Düşük faizli konut kredisinde son durum: Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı kaç, şartları ne?

ÖRNEK HESAPLAMA

Kredi türü: Konut kredisi

Kredi tutarı: 2.000.000 TL

Kredi vadesi: 180 ay

Faiz oranı: 1.20

2.000.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız:

Aylık Taksit: 27.174,45 TL

Faiz Oranı: %1,20

Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL

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