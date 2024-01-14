Giriş Tarihi: 14.01.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
14:00
Düşük faizli konut kredisinde son durum: Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, konut kredisi faiz oranı kaç, şartları ne?
İlk defa ev alacaklar için düşük faizli konut projesi hayat geçiriliyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz müjdeyi vermişti. Yılmaz'ın müjdesinden sonra ilk defa ev sahibi olacaklar düşük faizli konut kredisini araştırmaya başladı. Gözler 1,20 faiz oranı ve 15 yıla varan vadeyle ilk evim kampanyasının detaylarına yöneldi. Peki düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, faiz oranı ne kimlere verilecek? İşte detaylar