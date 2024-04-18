Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
15:17
E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI | e-Okul VBS öğrenci girişi ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama
e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ziyaretleri BİLSEM sınav sonucu öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Ön değerlendirme sınavları tamamlan Bilim ve Sanat Merkezleri sınav sonuçları MEB takvimine göre 18 Nisan Perşembe (bugün) erişime açılacak. Bu noktada e-okul VBS öğrenci giriş ekranı ziyaretleri başladı. Peki, e-Okul VBS öğrenci girişi ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama yapılır mı, nasıl yapılır? İşte detaylar!