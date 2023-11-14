E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SAYFASI 2023-2024 | MEB VBS E-Okul öğrenci giriş ekranı ile sınav notu görüntüleme ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönemin ilk yarısına ait not durumu için araştırılmaya başlandı. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS ile haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi, sınav sonuçları ve karne notu gibi birçok bilgiye kolaylıkla erişim sağlanabiliyor. Kasım ara tatili devam ederken lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri ve velileri Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı...