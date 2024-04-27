e-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) cevap anahtarı sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YDS sonuçları son dakika takip ediliyor. Sınavın sona ermesinin ardından soruların tamamı sadece sınava katılanların erişimine açık olacak. Peki, Elektronik Yabancı Dil Sına (e-YDS) sonucu ne zaman açıklanacak? İşte, e-YDS 2024/4 (İngilizce) sınavı cevap anahtarı sorgulama ekranı!