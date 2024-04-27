Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber e-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) cevap anahtarı sorgulama
Giriş Tarihi: 27.04.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 10:04

e-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) cevap anahtarı sorgulama

Elektronik Yabancı Dil Sına (e-YDS) sınavı 27 Nisan tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında gerçekleşiyor. Peki, e-YDS 2024/4 (İngilizce) sınavı cevap anahtarı ve Elektronik Yabancı Dil Sına (e-YDS) sonucu ne zaman açıklanacak?

e-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS cevap anahtarı sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YDS sonuçları son dakika takip ediliyor. Sınavın sona ermesinin ardından soruların tamamı sadece sınava katılanların erişimine açık olacak. Peki, Elektronik Yabancı Dil Sına (e-YDS) sonucu ne zaman açıklanacak? İşte, e-YDS 2024/4 (İngilizce) sınavı cevap anahtarı sorgulama ekranı!

e-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS cevap anahtarı sorgulama

e-YDS 2024/4 İngilizce alanında; 27 Nisan 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Sınav, saat 13.45'te başlayacak ve cevaplama süresi 180 dakika (3 saat) olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
e-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS cevap anahtarı sorgulama

e-YDS 2024/4 (İNGİLİZCE) SINAVI CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

e-YDS 2024/4 İngilizce sınavı cevap anahtarının sınavdan sonra erişime açılması bekleniyor.

e-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS cevap anahtarı sorgulama

E-YDS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YDS sonuçları son dakika takip ediliyor. Sınavın sona ermesinin ardından sınav sonuçları adayların erişimine açılacak.

e-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS cevap anahtarı sorgulama

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylara sonuç belgesi gönderilmez. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM'den edinecekleri kurum şifreleri ile internet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanır.

SON DAKİKA