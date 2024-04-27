Giriş Tarihi: 27.04.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
10:04
e-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) cevap anahtarı sorgulama
Elektronik Yabancı Dil Sına (e-YDS) sınavı 27 Nisan tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında gerçekleşiyor. Peki, e-YDS 2024/4 (İngilizce) sınavı cevap anahtarı ve Elektronik Yabancı Dil Sına (e-YDS) sonucu ne zaman açıklanacak?