Ege Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İzmir Ege Üniversitesi taban puanları 2023 YÖK ATLAS tablosu ve YKS tercih robotu üzerinde araştırılıyor. ÖSYM açıklaması ile başlayacak üniversite tercihleri kapsamında üniversite ve bölümlerin taban ve tavan puanları araştırılıyor. Ege Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan üniversitedeki lisans ve önlisans bölümleri de araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık Ege Üniversitesi taban puanları…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|310+8
310+8
310+8
340+9
|318
318
318
349
|5.159
4.218
3.870
3.730
|523,79669
476,85106
525,87804
513,00249
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|105+3
—
—
—
|108
—
—
—
|13.889
—
—
—
|505,75981
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|20.486
21.281
21.300
18.534
|495,44620
431,25603
491,45747
470,93797
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
120+3
120+3
|134
134
123
123
|39.880
36.867
35.200
32.850
|469,74871
408,26345
473,02946
445,71251
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|85+3
—
—
—
|88
—
—
—
|41.851
—
—
—
|467,44732
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
—
—
—
|82
—
—
—
|58.784
—
—
—
|447,53047
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|64.186
73.735
79.300
87.399
|441,53233
366,91625
421,60582
373,20867
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
—
—
—
|72
—
—
—
|86.011
—
—
—
|418,71380
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|98.262
84.685
68.400
58.141
|407,13454
356,44386
434,15928
408,64580
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|280+7
280+7
280+7
280+7
|287
287
287
287
|108.774
106.846
109.000
112.758
|397,65103
337,53299
390,06824
348,84837
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
—
—
—
|72
—
—
—
|137.143
—
—
—
|375,01758
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
60+2
—
|67
67
62
—
|143.329
143.413
116.000
—
|370,56823
311,63689
384,26630
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|148.797
189.856
198.000
203.380
|366,83586
286,74210
325,81764
293,45804
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyokimya
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|162.397
104.074
150.000
77.205
|357,95753
339,79455
356,21345
384,78138
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|120+3
—
—
—
|123
—
—
—
|178.511
—
—
—
|348,54421
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|180.530
168.550
167.000
206.939
|347,45263
297,33418
344,36193
291,93974
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|182.876
183.225
197.000
205.716
|346,14685
289,91335
326,63309
292,45536
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|186.766
185.412
186.000
198.761
|344,09911
288,85095
332,53210
295,53098
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Tekstil Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
—
—
—
|82
—
—
—
|198.840
—
—
—
|337,86151
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyokimya
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|213.259
235.385
224.000
227.127
|330,99340
267,94249
312,94433
283,83239
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|220.791
289.321
311.000
327.090
|327,57349
250,78288
279,30371
253,74105
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|224.166
—
—
—
|326,06224
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
90+3
100+3
|82
82
93
103
|230.915
271.645
267.000
270.644
|323,15507
255,97210
294,94272
268,99727
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|232.901
274.197
282.000
303.449
|322,33552
255,20626
289,22033
259,68996
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|269.473
277.138
279.000
301.239
|308,18602
254,30687
290,26819
260,27561
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|286.513
304.893
305.000
316.138
|302,29061
246,52197
281,50704
256,44657
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Deri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|25+1
—
—
—
|20
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
30+1
|21
13
11
11
|295.581
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|299,33077
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|301.383
331.070
332.000
339.006
|297,48874
239,89115
272,92053
250,96555
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|308.398
344.397
339.000
327.920
|295,34306
236,72065
270,98525
253,54676
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|308.427
307.848
295.000
309.153
|295,33470
245,73646
284,77831
258,18931
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|322.836
335.530
334.000
324.170
|291,03689
238,82596
272,33338
254,44306
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|337.475
346.190
332.000
331.977
|286,95073
236,29606
272,92023
252,58848
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
36
36
36
|353.312
368.715
360.000
369.223
|282,68082
230,36304
265,12627
244,43806
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
35+1
35+1
|47
41
36
36
|443.239
Dolmadı
349.000
346.394
|262,85069
Dolmadı
268,12090
249,28911
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Su Ürünleri Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
10
52
52
|449.160
Dolmadı
440.000
469.002
|261,75201
Dolmadı
246,92813
222,97246
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
25+1
|31
8
31
26
|459.788
Dolmadı
433.000
455.637
|259,84087
Dolmadı
248,33729
227,57492
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Süt Teknolojisi
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
25+1
|31
2
31
22
|571.305
Dolmadı
556.000
Dolmadı
|243,21986
Dolmadı
227,43668
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
2+0
2+0
|1
—
—
—
|770.168
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|222,90890
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Su Ürünleri Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|18.751
28.306
16.400
22.264
|428,83915
367,15508
421,49633
404,18105
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|74.895
66.182
63.300
72.664
|390,70140
337,91211
382,69622
363,06493
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|77.752
70.607
46.300
55.065
|389,29425
335,29799
392,81085
374,57299
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|159.585
159.232
138.000
129.003
|355,53870
297,40711
347,68518
334,72585
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|95+3
95+3
95+3
95+3
|98
98
98
98
|173.749
189.937
183.000
179.759
|350,83974
288,15872
330,96746
315,98458
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|207.798
231.791
217.000
217.193
|340,65274
277,49744
319,84087
304,82722
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
90+3
|62
62
62
93
|212.269
217.839
195.000
188.897
|339,42026
280,88277
326,96018
313,11068
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
—
—
|52
62
—
—
|237.686
242.138
—
—
|332,87178
275,07107
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|249.091
240.114
196.000
174.884
|330,14098
275,54138
326,36811
317,62578
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Moda ve Tasarım Yüksekokulu
|Moda Tasarımı (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
30+1
|41
41
41
31
|296.356
344.279
387.000
478.429
|319,82569
255,72388
279,96182
256,30174
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|328.652
354.111
313.000
327.025
|313,54506
254,14760
295,06748
279,89769
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|362.721
344.213
344.000
381.241
|307,53524
255,73380
288,28923
270,39092
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|401.731
441.187
370.000
370.506
|301,23968
241,61086
283,15039
272,16055
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
2+0
1+0
1+0
|1
—
1
1
|464.475
Dolmadı
548.000
478.944
|292,14345
Dolmadı
254,56240
256,23142
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Çeşme Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
40+1
|82
82
82
41
|506.562
550.655
628.000
741.596
|286,68676
226,55507
244,50939
227,66981
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Klasik Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|535.434
559.981
578.000
608.727
|283,14634
224,41060
250,62962
241,07746
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
21
72
72
|723.105
Dolmadı
747.000
782.800
|263,41951
Dolmadı
231,42560
221,94823
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Moda ve Tasarım Yüksekokulu
|Moda Tasarımı (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|980.683
—
—
—
|241,92954
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|7.256
6.664
5.420
5.752
|461,60831
428,88383
451,83956
445,86115
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|10.793
10.190
8.330
8.265
|443,86059
410,27241
432,40622
429,74021
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|13.909
13.300
11.000
10.412
|431,58990
397,06988
418,94715
418,83068
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|17.248
16.150
14.200
15.732
|419,88968
386,84461
405,15477
396,41754
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|23.525
21.583
20.900
23.548
|400,96445
368,46772
381,34254
366,82165
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Çeşme Turizm Fakültesi
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|55+2
55+2
—
—
|57
57
—
—
|30.003
28.461
—
—
|382,79152
346,77124
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|5.203
4.114
5.300
6.071
|434,40226
395,39405
420,66933
420,86986
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|11.502
10.079
8.860
9.155
|416,50478
374,58079
408,16482
411,41784
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir) (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|18.687
10.607
8.760
10.530
|404,91843
373,27046
408,44134
408,18151
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|31.188
37.572
38.900
53.947
|391,40115
338,29089
366,80553
364,43476
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|45.375
50.280
44.300
40.816
|380,46710
329,02794
362,67984
372,96879