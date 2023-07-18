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Haberler Fotohaber Ege Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 16:40

Ege Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İzmir Ege Üniversitesi taban puanları 2023 YÖK ATLAS tablosu ve YKS tercih robotu üzerinde araştırılıyor. ÖSYM açıklaması ile başlayacak üniversite tercihleri kapsamında üniversite ve bölümlerin taban ve tavan puanları araştırılıyor. Ege Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan üniversitedeki lisans ve önlisans bölümleri de araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık Ege Üniversitesi taban puanları

Ege Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Ege Üniversitesi taban puanları 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ile araştırılıyor. YÖK ATLAS üniversite YKS taban puanları kapsamında üniversite ve bölümler tek tek gündemdeki yerini aldı. İzmir'de okumayı tercih edecek adaylar Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları konusunda araştırmalara hız kazandırdı. Lisans ve önlisans bölümlerinin bulunduğu üniversitede hangi fakülteler var merak ediliyor. İşte, Ege Üniversitesi bölümleri taban puanları…

Ege Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

EGE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:

  1. Diş Hekimliği Fakültesi
  2. Eczacılık Fakültesi
  3. Edebiyat Fakültesi
  4. Eğitim Fakültesi
  5. Fen Fakültesi
  6. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
  7. Hemşirelik Fakültesi
  8. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  9. İletişim Fakültesi
  10. İslami İlimler Fakültesi
  11. Mühendislik Fakültesi
  12. Sağlık Bilimleri Fakültesi
  13. Spor Bilimleri Fakültesi
  14. Su Ürünleri Fakültesi
  15. Tıp Fakültesi
  16. Turizm Fakültesi
  17. Ziraat Fakültesi

İşte bölümler ve taban puanları:

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Ege Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 310+8
310+8
310+8
340+9		 318
318
318
349		 5.159
4.218
3.870
3.730		 523,79669
476,85106
525,87804
513,00249
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 105+3


 108


 13.889


 505,75981
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 20.486
21.281
21.300
18.534		 495,44620
431,25603
491,45747
470,93797
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 130+4
130+4
120+3
120+3		 134
134
123
123		 39.880
36.867
35.200
32.850		 469,74871
408,26345
473,02946
445,71251
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 85+3


 88


 41.851


 467,44732
Ege Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2


 82


 58.784


 447,53047
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 64.186
73.735
79.300
87.399		 441,53233
366,91625
421,60582
373,20867
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2


 72


 86.011


 418,71380
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 98.262
84.685
68.400
58.141		 407,13454
356,44386
434,15928
408,64580
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 280+7
280+7
280+7
280+7		 287
287
287
287		 108.774
106.846
109.000
112.758		 397,65103
337,53299
390,06824
348,84837
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2


 72


 137.143


 375,01758
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
60+2
 67
67
62
 143.329
143.413
116.000
 370,56823
311,63689
384,26630
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 148.797
189.856
198.000
203.380		 366,83586
286,74210
325,81764
293,45804
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyokimya
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 162.397
104.074
150.000
77.205		 357,95753
339,79455
356,21345
384,78138
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 120+3


 123


 178.511


 348,54421
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 180.530
168.550
167.000
206.939		 347,45263
297,33418
344,36193
291,93974
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 182.876
183.225
197.000
205.716		 346,14685
289,91335
326,63309
292,45536
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
100+3
100+3
100+3		 93
103
103
103		 186.766
185.412
186.000
198.761		 344,09911
288,85095
332,53210
295,53098
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Tekstil Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2


 82


 198.840


 337,86151
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyokimya
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 213.259
235.385
224.000
227.127		 330,99340
267,94249
312,94433
283,83239
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 220.791
289.321
311.000
327.090		 327,57349
250,78288
279,30371
253,74105
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 30+1


 31


 224.166


 326,06224
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
90+3
100+3		 82
82
93
103		 230.915
271.645
267.000
270.644		 323,15507
255,97210
294,94272
268,99727
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 232.901
274.197
282.000
303.449		 322,33552
255,20626
289,22033
259,68996
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 269.473
277.138
279.000
301.239		 308,18602
254,30687
290,26819
260,27561
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 286.513
304.893
305.000
316.138		 302,29061
246,52197
281,50704
256,44657
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Deri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 25+1


 20


 Dolmadı


 Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
30+1		 21
13
11
11		 295.581
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 299,33077
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 301.383
331.070
332.000
339.006		 297,48874
239,89115
272,92053
250,96555
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 308.398
344.397
339.000
327.920		 295,34306
236,72065
270,98525
253,54676
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 308.427
307.848
295.000
309.153		 295,33470
245,73646
284,77831
258,18931
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 322.836
335.530
334.000
324.170		 291,03689
238,82596
272,33338
254,44306
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 337.475
346.190
332.000
331.977		 286,95073
236,29606
272,92023
252,58848
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
36
36
36		 353.312
368.715
360.000
369.223		 282,68082
230,36304
265,12627
244,43806
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 45+2
45+2
35+1
35+1		 47
41
36
36		 443.239
Dolmadı
349.000
346.394		 262,85069
Dolmadı
268,12090
249,28911
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Su Ürünleri Fakültesi		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
10
52
52		 449.160
Dolmadı
440.000
469.002		 261,75201
Dolmadı
246,92813
222,97246
Ege Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
25+1		 31
8
31
26		 459.788
Dolmadı
433.000
455.637		 259,84087
Dolmadı
248,33729
227,57492
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Süt Teknolojisi
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
25+1		 31
2
31
22		 571.305
Dolmadı
556.000
Dolmadı		 243,21986
Dolmadı
227,43668
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Zootekni
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0
2+0
2+0		 1


 770.168
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 222,90890
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Su Ürünleri Fakültesi		 Su Ürünleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0








EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 18.751
28.306
16.400
22.264		 428,83915
367,15508
421,49633
404,18105
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 74.895
66.182
63.300
72.664		 390,70140
337,91211
382,69622
363,06493
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 77.752
70.607
46.300
55.065		 389,29425
335,29799
392,81085
374,57299
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 159.585
159.232
138.000
129.003		 355,53870
297,40711
347,68518
334,72585
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 95+3
95+3
95+3
95+3		 98
98
98
98		 173.749
189.937
183.000
179.759		 350,83974
288,15872
330,96746
315,98458
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 207.798
231.791
217.000
217.193		 340,65274
277,49744
319,84087
304,82722
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
90+3		 62
62
62
93		 212.269
217.839
195.000
188.897		 339,42026
280,88277
326,96018
313,11068
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 50+2
60+2

 52
62

 237.686
242.138

 332,87178
275,07107
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 249.091
240.114
196.000
174.884		 330,14098
275,54138
326,36811
317,62578
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Moda ve Tasarım Yüksekokulu		 Moda Tasarımı (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
30+1		 41
41
41
31		 296.356
344.279
387.000
478.429		 319,82569
255,72388
279,96182
256,30174
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 328.652
354.111
313.000
327.025		 313,54506
254,14760
295,06748
279,89769
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 362.721
344.213
344.000
381.241		 307,53524
255,73380
288,28923
270,39092
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 401.731
441.187
370.000
370.506		 301,23968
241,61086
283,15039
272,16055
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 1+0
2+0
1+0
1+0		 1

1
1		 464.475
Dolmadı
548.000
478.944		 292,14345
Dolmadı
254,56240
256,23142
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Çeşme Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
40+1		 82
82
82
41		 506.562
550.655
628.000
741.596		 286,68676
226,55507
244,50939
227,66981
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Klasik Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 535.434
559.981
578.000
608.727		 283,14634
224,41060
250,62962
241,07746
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
21
72
72		 723.105
Dolmadı
747.000
782.800		 263,41951
Dolmadı
231,42560
221,94823
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Moda ve Tasarım Yüksekokulu		 Moda Tasarımı (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 1+0


 1


 980.683


 241,92954
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 7.256
6.664
5.420
5.752		 461,60831
428,88383
451,83956
445,86115
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 10.793
10.190
8.330
8.265		 443,86059
410,27241
432,40622
429,74021
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 13.909
13.300
11.000
10.412		 431,58990
397,06988
418,94715
418,83068
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 17.248
16.150
14.200
15.732		 419,88968
386,84461
405,15477
396,41754
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 23.525
21.583
20.900
23.548		 400,96445
368,46772
381,34254
366,82165
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Çeşme Turizm Fakültesi		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 55+2
55+2

 57
57

 30.003
28.461

 382,79152
346,77124
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 5.203
4.114
5.300
6.071		 434,40226
395,39405
420,66933
420,86986
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 11.502
10.079
8.860
9.155		 416,50478
374,58079
408,16482
411,41784
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir) (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 18.687
10.607
8.760
10.530		 404,91843
373,27046
408,44134
408,18151
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 31.188
37.572
38.900
53.947		 391,40115
338,29089
366,80553
364,43476
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 45.375
50.280
44.300
40.816		 380,46710
329,02794
362,67984
372,96879
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