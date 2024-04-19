EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: ÖSYM ile 2024 EKPSS ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

EKPSS'ye girecek adaylar sınava girişte zorunlu olan giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından EKPSS giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Binlerce adayın başvurduğu sınavda EKPSS ne zaman, hangi gün araştırması başladı. Giriş belgelerinin de yayınlanmasıyla sınava az bir zaman kaldı. Peki 2024 EKPSS ne zaman? İşte detaylar