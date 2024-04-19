Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: ÖSYM ile 2024 EKPSS ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 11:01

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: ÖSYM ile 2024 EKPSS ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım sürüyor. 12-29 Şubat arasında başvurularını gerçekleştirdiler. Gözler EKPSS giriş belgelerine yönelmişken giriş belgeler adayların erişimine açıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan engelli kadrolarına yerleştirilecek adayların belirlenmesi için uygulanan sınav iki senede bir uygulanıyor. Bu sene de gerçekleştirilecek sınavın tarihi için araştırmalar başladı. Binlerce aday heyecanla bekliyor. Peki EKPSS ne zaman, hangi gün? İşte EKPSS giriş belgesi sorgulama ekranı

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: ÖSYM ile 2024 EKPSS ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

EKPSS'ye girecek adaylar sınava girişte zorunlu olan giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından EKPSS giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Binlerce adayın başvurduğu sınavda EKPSS ne zaman, hangi gün araştırması başladı. Giriş belgelerinin de yayınlanmasıyla sınava az bir zaman kaldı. Peki 2024 EKPSS ne zaman? İşte detaylar

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: ÖSYM ile 2024 EKPSS ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

2024 EKPSS NE ZAMAN?

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da gerçekleşecek. Sınav saat 10.00'da başlayacak. Sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: ÖSYM ile 2024 EKPSS ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

2024-EKPSS: SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!

28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 15 Nisan 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: ÖSYM ile 2024 EKPSS ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. EKPSS sınav giriş belgesi, T.C. Kimlik Numarası ve şifreler ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden indirilebilecek.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: ÖSYM ile 2024 EKPSS ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileri, fotoğraf, engel durumu, varsa engel nedeniyle kullanılan araç gereç, yardımcı isteği, sınav süresi ile öğrenim durumu bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

SON DAKİKA