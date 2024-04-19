Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
11:01
EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: ÖSYM ile 2024 EKPSS ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım sürüyor. 12-29 Şubat arasında başvurularını gerçekleştirdiler. Gözler EKPSS giriş belgelerine yönelmişken giriş belgeler adayların erişimine açıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan engelli kadrolarına yerleştirilecek adayların belirlenmesi için uygulanan sınav iki senede bir uygulanıyor. Bu sene de gerçekleştirilecek sınavın tarihi için araştırmalar başladı. Binlerce aday heyecanla bekliyor. Peki EKPSS ne zaman, hangi gün? İşte EKPSS giriş belgesi sorgulama ekranı