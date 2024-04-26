Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? İşte EKPSS sınava giriş belgesi indirme ekranı
Giriş Tarihi: 26.04.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 14:13

EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? İşte EKPSS sınava giriş belgesi indirme ekranı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 28 Nisan 2024 Pazar günü binlerce adayın katılımı ile yapılıyor. Söz konusu sınava katılım sağlayan 115 bin aday "EKPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç soru, kaç dakika sürecek" soruları için arama motorlarına yöneldi. Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan engelli kadrolarına girmek isteyen adaylara öğrenim düzeyleri ve engel gruplarına göre ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Peki, 2024 EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? İşte, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı giriş belgesi ve sınava dair tüm ayrıntılar.

EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? İşte EKPSS sınava giriş belgesi indirme ekranı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan 2024 Pazar günü binlerce öğrencinin katılımı ile eş zamanlı olarak yapılıyor. Adaylar öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı hazırlanan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri karşısında ter dökecek. Bu yıl sınava ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin 984 aday başvuruda bulundu. Peki, EKPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM ile EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve diğer detaylar.

EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? İşte EKPSS sınava giriş belgesi indirme ekranı

EKPSS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 115 bin adayın katılımıyla 28 Nisan Pazar günü yapılacak. 2024-EKPSS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, EKPSS'yi 81 ilde 97 sınav merkezinde gerçekleştireceklerini ifade etti.

Sınav için 115 bin 146 adayın başvuru yaptığını ve 68 bin 922 kişinin görev alacağını bildiren Ersoy, EKPSS için 1284 bina ve 25 bin 53 sınav salonunun kullanılacağını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? İşte EKPSS sınava giriş belgesi indirme ekranı

EKPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar EKPSS giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? İşte EKPSS sınava giriş belgesi indirme ekranı

EKPSS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adaylar başvuruda bulunuyor.

EKPSS'de adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlanıyor. Sınavda adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak.

Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek. Soru kitapçıkları 9, 16 ve 18 punto olacak şekilde hazırlanıyor.

EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? İşte EKPSS sınava giriş belgesi indirme ekranı

"109 bin 385 adet 9 punto kitapçık, 3 bin 656 adet 16 punto kitapçık ve 2 bin 105 adet 18 punto kitapçık basıldı. Sınav süreçlerinde 11 bin 115 aday okuyucu, 15 bin 789 aday ise işaretleyici yardımı alacak. 318 ÖSYM temsilcisi sınavın uygun şartlarda uygulanmasını takip için sahada görevli olacak." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA