Giriş Tarihi: 26.04.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
14:13
EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? İşte EKPSS sınava giriş belgesi indirme ekranı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 28 Nisan 2024 Pazar günü binlerce adayın katılımı ile yapılıyor. Söz konusu sınava katılım sağlayan 115 bin aday "EKPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç soru, kaç dakika sürecek" soruları için arama motorlarına yöneldi. Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan engelli kadrolarına girmek isteyen adaylara öğrenim düzeyleri ve engel gruplarına göre ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Peki, 2024 EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? İşte, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı giriş belgesi ve sınava dair tüm ayrıntılar.