EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? İşte EKPSS sınava giriş belgesi indirme ekranı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan 2024 Pazar günü binlerce öğrencinin katılımı ile eş zamanlı olarak yapılıyor. Adaylar öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı hazırlanan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri karşısında ter dökecek. Bu yıl sınava ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin 984 aday başvuruda bulundu. Peki, EKPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM ile EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve diğer detaylar.