EKPSS SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF İNDİR | EKPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

EKPSS 28 Nisan Pazar günü binlerce öğrencinin katılımı ile eş zamanlı olarak yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan engelli kadrolarına girmek isteyen adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak. Sınava katılım sağlayan binlerce öğrenci "EKPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" sorusu için arama motorlarına yöneldi. Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı hazırlanan testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre farklı ek süre verilecek. 2024 EKPSS soruları ve cevap anahtarı sınavın ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. İşte EKPSS soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı.