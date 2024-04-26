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Haberler Fotohaber EKPSS SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF İNDİR | EKPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 12:02

EKPSS SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF İNDİR | EKPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) bu yıl 28 Nisan Pazar günü 115 bin adayın katılımı ile yapılıyor. Sınava katılım sağlayan ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin aday sınavın hemen ardından EKPSS soruları ve cevapları ile kontrollerini yapıyor. Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlanan sınavın sonuçları 23 Mayıs'ta erişime açılacak. Peki; EKPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile 2024 EKPSS soruları ve cevapları 2024 PDF görüntüleme indirme ekranı.

EKPSS SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF İNDİR | EKPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

EKPSS 28 Nisan Pazar günü binlerce öğrencinin katılımı ile eş zamanlı olarak yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan engelli kadrolarına girmek isteyen adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak. Sınava katılım sağlayan binlerce öğrenci "EKPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" sorusu için arama motorlarına yöneldi. Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı hazırlanan testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre farklı ek süre verilecek. 2024 EKPSS soruları ve cevap anahtarı sınavın ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. İşte EKPSS soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı.

EKPSS SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF İNDİR | EKPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

EKPSS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 115 bin adayın katılımıyla 28 Nisan Pazar günü yapılacak. 2024-EKPSS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, EKPSS'yi 81 ilde 97 sınav merkezinde gerçekleştireceklerini ifade etti.

Sınav için 115 bin 146 adayın başvuru yaptığını ve 68 bin 922 kişinin görev alacağını bildiren Ersoy, EKPSS için 1284 bina ve 25 bin 53 sınav salonunun kullanılacağını belirtti.

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EKPSS SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF İNDİR | EKPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

EKPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar EKPSS giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

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EKPSS SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF İNDİR | EKPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

EKPSS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adaylar başvuruda bulunuyor.

EKPSS'de adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlanıyor. Sınavda adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak.

Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek. Soru kitapçıkları 9, 16 ve 18 punto olacak şekilde hazırlanıyor.

EKPSS SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF İNDİR | EKPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

"109 bin 385 adet 9 punto kitapçık, 3 bin 656 adet 16 punto kitapçık ve 2 bin 105 adet 18 punto kitapçık basıldı. Sınav süreçlerinde 11 bin 115 aday okuyucu, 15 bin 789 aday ise işaretleyici yardımı alacak. 318 ÖSYM temsilcisi sınavın uygun şartlarda uygulanmasını takip için sahada görevli olacak." ifadeleri kullanıldı.

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