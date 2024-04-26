Giriş Tarihi: 26.04.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
12:02
EKPSS SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF İNDİR | EKPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) bu yıl 28 Nisan Pazar günü 115 bin adayın katılımı ile yapılıyor. Sınava katılım sağlayan ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin aday sınavın hemen ardından EKPSS soruları ve cevapları ile kontrollerini yapıyor. Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlanan sınavın sonuçları 23 Mayıs'ta erişime açılacak. Peki; EKPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile 2024 EKPSS soruları ve cevapları 2024 PDF görüntüleme indirme ekranı.