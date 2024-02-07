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Haberler Fotohaber EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:55

EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli açıklanacak?

EKPSS 2024 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen EKPSS yerleştirme başvuruları sonrası değerlendirme sürecindeyken, tercih sonuçlarının açıklanacağı gün için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar için EKPSS tercih sonuçları kura usulüyle kamu kurumlarının boş kontenjanlarına yerleştirilecek. Birçok aday yerleşeceği kadroya ve tercih sonuçlarının açıklanacağı güne odaklandı. Peki, 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte EKPSS engelli personel ataması detayları

EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçlarıyla personel ataması için geri sayım devam ediyor. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı kullanılacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar

EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş daha önce yaptığı açıklamada yeni yıl ile beraber 2 bin 392 engellinin atamasının yapılacağı müjdesini vermişti.
Buna göre tercih sonuçlarının şubat ayı içersinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman yer vereceğiz.

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EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli açıklanacak?

EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli açıklanacak?

EKPSS TERCİH DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak.

Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilecek.

EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli açıklanacak?

E-KPSS NEDİR?

EKPSS, engelli adayların Devlet Memuru olabilmek için girdiği ve adayların öğrenim seviyelerine, engel gruplarına uygun bir şekilde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren 5 cevaplı olmak üzere Toplam 60 adet soru sorulan sınavdır. 2 yılda bir gerçekleştirilen sınav, 4 yıl geçerliliğe sahiptir.

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