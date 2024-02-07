Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
11:55
EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA || 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli açıklanacak?
EKPSS 2024 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen EKPSS yerleştirme başvuruları sonrası değerlendirme sürecindeyken, tercih sonuçlarının açıklanacağı gün için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar için EKPSS tercih sonuçları kura usulüyle kamu kurumlarının boş kontenjanlarına yerleştirilecek. Birçok aday yerleşeceği kadroya ve tercih sonuçlarının açıklanacağı güne odaklandı. Peki, 2024 ÖSYM EKPSS kura yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte EKPSS engelli personel ataması detayları