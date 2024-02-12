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Haberler Fotohaber EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:40

EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

10-19 Ocak 20241 tarihleri arasında ÖSYM aday işlemleri ekranından EKPSS yerleştirme başvuruları gerçekleştirildi. Başvurularını gerçekleştiren adaylar EKPSS 2024 tercih sonuçları için araştırmalarına başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar için EKPSS tercih sonuçları kura usulüyle kamu kurumlarının boş kontenjanlarına yerleştirilecek. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadroları için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için P2 puanı, lisans için ise p3 puanı kullanılacak. Peki, 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adaylar EKPSS puanlarıyla kadrolarına yerleştirilmeyi bekliyorlar. 2024 EKPSS tercih sonuç ekranı başında tercihlerini yapan adaylar heyecanlı bekleyiş sürüyor. EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS tercih sonuç sorgulama ekranı

EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2 BİN 392 ENGELLİ PERSONEL ALINACAK!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş daha önce yaptığı açıklamada yeni yıl ile beraber 2 bin 392 engellinin atamasının yapılacağı müjdesini vermişti.

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EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile boş kadrolara yerleştirme için tercih işlemleri 10-19 Ocak tarihlerinde tamamlandı.

EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni yıl ile beraber 2 bin 392 engellinin atamasının yapılacağı müjdesini verilmişti. Tercih işlemleri de ais.osym.gov.tr adresinden tamamlandı.

EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TERCİH BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır. Yerleştirme işleminde

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