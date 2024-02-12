Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
09:40
EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
10-19 Ocak 20241 tarihleri arasında ÖSYM aday işlemleri ekranından EKPSS yerleştirme başvuruları gerçekleştirildi. Başvurularını gerçekleştiren adaylar EKPSS 2024 tercih sonuçları için araştırmalarına başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar için EKPSS tercih sonuçları kura usulüyle kamu kurumlarının boş kontenjanlarına yerleştirilecek. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadroları için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için P2 puanı, lisans için ise p3 puanı kullanılacak. Peki, 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?