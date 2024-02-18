Giriş Tarihi: 18.02.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
17:15
EKPSS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Bakan Göktaş tarih verdi! 2024 EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama
Engelli memur alımı için EKPSS tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuya 2 bin 392 engelli atamasının yapılacağı tarihi duyurdu. Hatırlanacağı üzere Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercih başvuruları, 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi binlerce aday ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...