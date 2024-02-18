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Haberler Fotohaber EKPSS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Bakan Göktaş tarih verdi! 2024 EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 18.02.2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 17:15

EKPSS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Bakan Göktaş tarih verdi! 2024 EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama

Engelli memur alımı için EKPSS tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuya 2 bin 392 engelli atamasının yapılacağı tarihi duyurdu. Hatırlanacağı üzere Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercih başvuruları, 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi binlerce aday ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Bakan Göktaş tarih verdi! 2024 EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama

10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında EKPSS yerleştirme başvurularını gerçekleştiren adaylara güzel haber geldi. Bakan Göktaş, kamuya 2 bin 392 engelli memur atamasının yapılacağı tarihi açıkladı. Akabinde ise EKPSS tercih sonuçları ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Sonuçlar ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler kura usulüyle yapılacak olup alınan puanlar önemli olacak. Peki EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Bakan Göktaş tarih verdi! 2024 EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama

EKPSS TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile boş kadrolara yerleştirme için tercih işlemleri 10-19 Ocak tarihlerinde tamamlandı.

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EKPSS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Bakan Göktaş tarih verdi! 2024 EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'tan yaklaşık 1 aydır beklemede olan binlerce engelli memur adaylarına güzel haber geldi.

Bakan Göktaş, "19 Şubat Pazartesi günü, 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı, son 21 yılda 12 kat artırarak 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Buna göre kamuya 2 bin 392 yeni engelli atama sonuçları, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü belli olacak.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Bakan Göktaş tarih verdi! 2024 EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Bakan Göktaş tarih verdi! 2024 EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama

TERCİH YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır.

Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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