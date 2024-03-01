Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
16:42
El Nino gidiyor… La Nina yolda! La Nina nedir, Türkiye’de görülecek mi, etkileri neler?
Türkiye'de aşırı iklim olaylarına neden olan ve aynı zamanda geçtiğimiz yazın aşırı sıcak geçmesine sebep olan El Nino sonunda Türkiye'yi terk ediyor ve yerine La Nina geliyor! El Nino hava olayı dünya genelinde sıcak artışına neden olurken, La Nina ise tam tersi şekilde dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Peki, La Nina nedir, Türkiye'de görülecek mi?