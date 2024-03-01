El Nino gidiyor… La Nina yolda! La Nina nedir, Türkiye’de görülecek mi, etkileri neler?

LA NİNA NEDİR?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir.

La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.

La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığı normalden 3–5 °C (5,4–9 °F) daha düşük olacaktır. La Nina'nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer. El Niño ve La Niña, dünyadaki hava değişikliklerinin göstergesi olabilir.