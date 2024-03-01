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Haberler Fotohaber El Nino gidiyor… La Nina yolda! La Nina nedir, Türkiye’de görülecek mi, etkileri neler?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:42

El Nino gidiyor… La Nina yolda! La Nina nedir, Türkiye’de görülecek mi, etkileri neler?

Türkiye'de aşırı iklim olaylarına neden olan ve aynı zamanda geçtiğimiz yazın aşırı sıcak geçmesine sebep olan El Nino sonunda Türkiye'yi terk ediyor ve yerine La Nina geliyor! El Nino hava olayı dünya genelinde sıcak artışına neden olurken, La Nina ise tam tersi şekilde dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Peki, La Nina nedir, Türkiye'de görülecek mi?

El Nino gidiyor… La Nina yolda! La Nina nedir, Türkiye’de görülecek mi, etkileri neler?

Türkiye'ye "El Nino" sıcaklıklarından sonra "La Nina" soğuklarının geleceği gündeme geldi. Konu hakkında konuşan uzmanların yorumları sonrasında La Nina soğukları, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı doğa olayları arasında yer almaya başladı. Peki, La Nina nedir?

El Nino gidiyor… La Nina yolda! La Nina nedir, Türkiye’de görülecek mi, etkileri neler?

LA NİNA NEDİR?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir.

La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.

La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığı normalden 3–5 °C (5,4–9 °F) daha düşük olacaktır. La Nina'nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer. El Niño ve La Niña, dünyadaki hava değişikliklerinin göstergesi olabilir.

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El Nino gidiyor… La Nina yolda! La Nina nedir, Türkiye’de görülecek mi, etkileri neler?

EL NİNO GİDİYOR… LA NİNA YOLDA! EL NİNO VE LA NİNA FARKI NEDİR?

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden olurken bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina, dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr, yani doğal hava olayları geçerli oluyor.

El Nino gidiyor… La Nina yolda! La Nina nedir, Türkiye’de görülecek mi, etkileri neler?

LA NİNA KIŞI TÜRKİYE'YE ETKİSİ NELER?

La Nina soğuklarının Türkiye ve Avrupa'da önemli etkileri olabilir. Örneğin, Türkiye'de La Nina, kış aylarında daha fazla kar yağışı ve daha düşük sıcaklıklara neden olabilir.

El Nino gidiyor… La Nina yolda! La Nina nedir, Türkiye’de görülecek mi, etkileri neler?

Uzmanlar Türkiye'de kış mevsiminde ortalamaların üzerinde sıcaklıkların yaşandığını, 2020 yılına kadar 2,9 derece olan ocak ayı ortalama sıcaklığının 2024 yılında 5 derecelere kadar yükseldiğini söyledi.

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